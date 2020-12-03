تعقيم ديوان مديرية التموين بالبحيرة بعد وفاة وكيل الوزارة بكورونا

أكدت مصادر بمديرية التموين بالبحيرة، عدم ثبوت إصابة أي موظف حتى الآن من المخالطين لوكيل وزارة التموين، الذي توفى اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تم تعقيم وتطهير جميع المكاتب بالمبنى الإداري للمديرية.

وأشارت المصادر إلى استمرار العمل داخل مبنى المديرية بدون تعطيل، ولم يحصل أي أحد على إجازات من العمل نتيجة إصابته بالفيروس.

وذكرت المصادر أن المهندس كمال راشد، وكيل التموين بالبحيرة، أصيب بفيروس كورونا قبل ٣ أسابيع، وجرى حجزه بمستشفى دمنهور التعليمي، وخضع للعلاج طوال هذه الفترة، وتوفي اليوم بعد صراع مع المرض.

وأكد محافظ البحيرة أن الفقيد أدى عمله بتفانٍ وحب وإخلاص لوطنه حتى اللحظات الأخيرة بأمانة وصدق، ويتمتع بحب واحترام جميع من يعرفه من أقرانه فى العمل.

وتقدم المحافظ لأسرة الفقيد وذويه بخالص العزاء داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وتوفى المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، داخل مستشفى دمنهور التعليمي، بعد صراع لم يستمر كثيرا مع أعراض الفيروس.

ونعت الصفحة الرسمية للتموين بالبحيرة، الفقيد المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة "ببالغ الحزن والأسى، ننعى المهندس كمال راشد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته".

يذكر أن المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، بلغ سن المعاش العام الماضي وتم مد الخدمة له لمدة عام بقرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأصيب بفيروس كورونا وكان يتلقى العلاج بمستشفى دمنهور التعليمي منذ 14 نوفمبر الماضي، حتى وافته المنية اليوم الخميس.

وأعلنت الأسرة أن تشييع الجثمان ودفنه، جرى بمسقط رأسه بكفر دميتوه التابعة لمجلس قرية صفط العنب التابعة لمركز كوم حمادة.