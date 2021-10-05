إقبال على شواطىء الغردقة.. وبانوراما الكورنيش تجذب السياح (صور)

رغم انتهاء الموسم الصيفي، إلا أن شواطئ الغردقة تشهد انتعاشة ورواجا سياحيا، تزامنا مع فصل الخريف، حيث جذبت بانوراما كورنيش شارع شيراتون وسط مدينة الغردقة، السائحين إليها لرؤية الغردقة من أعلى نقطة، حتى أصبحت هذه المنطقة ضمن برنامج شركات السياحة ويقصدها الأجانب من مختلف الجنسيات لالتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، ما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

كما شهد الشاطئ العام بالغردقة توافد عدد كبير من المصطافين بالرغم من انتهاء موسم الصيف، حيث يمتاز بمياهه الدافئة وهو على هيئة بحيرة ويشبه شواطئ المالديف ويطلقون عليه شاطىء الغلابة لأنه بالمجان ومعظم روادده من العاملين في مجال السياحة والمقيمين بمدينة الغردقة.

وقال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، إنه رغم تراجع معدلات الإشغال السياحة الداخلية بفنادق الغردقة، تزامنا مع انتهاء موسم الصيف، إلا أن السياحة الخارجية أنعشت الفنادق تزامنا مع ارتفاع معدلات رحلات الطيران السياحية الوافدة من مطارات أوربا المختلفة ومؤخرا من ألمانيا وروسيا.

وأشار إلى أن السياحة الإيطالية بدأت تعود إلى مصر من بوابة شرم الشيخ ومرسى علم، بعد أن أصدرت منظمة الصحة الإيطالية مرسوما يقضي بالسماح لمواطنيها بالسفر إلى 6 دول من بينها مدن مرسى علم وشرم الشيخ في مصر.