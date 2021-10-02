زفاف رومانسي لسائحين من رومانيا وقت الغروب في صحاري الغردقة

شهدت صحارى مدينة الغردقة مراسم زواج «كريستيان ولوردينا»، سائحين يحملان الجنسية الرومانية، وذلك خلال رحلة سفاري، حيث لم يجد العريس وقتاً ومكاناً أروع من المناظر الطبيعية بين دروب الصحارى والجبال، وقت غروب الشمس، حيث جمال الطبيعة الساحرة، في مشهد رومانسي، وسط تصفيق العديد من السائحين المشاركين في الرحلة، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يسهم في تنشيط السياحة والترويج لزيارة مدينة الغردقة وغيرها من مدن البحر الأحمر.

سائحان من رومانيا يحتفلان بزفافهما في صحارى الغردقة

وقال عبد الفتاح السمان، مدير أحد محطات السفارى في الغردقة، إن السائحين اللذين يحملان الجنسية الرومانية، فاجئا الجميع بالاحتفال بزفافهما وقت غروب الشمس بين دورب الجبال وسط صحارى الغردقة، أثناء رحلة سفاري بالبيتش باجي، حيث طلب «كريستيان» الزواج من محبوبته «لوردينا»، بعد أن جلس على إحدى ركبتيه، ثم قدم لها دبلة الزواج، واحتفلا معاً برقصة رومانسية في جو رائع، وسط تصفيق السائحين الذين شكلوا دائرة حول العروسين.

احتفال سنوي بذكرى الزواج في صحارى الغردقة

وأكد «السمان»، في حديثه لـ«الوطن»، أن السائحين الرومانيين قررا إعلان حفل زواجهما في مدينة الغردقة، التي يعشقانها، وخاصةً صحارى الغردقة، وخلال رحلة سفاري في وقت الغروب، ليوثقا زواجهما، وتشهد الغردقة على هذه الذكرى، حيث قررا أن يأتيا سنوياً في نفس المكان، للاحتفال بذكرى زواجهما.

انتعاش سياحة السفارى في صحارى الغردقة

ولفت الخبير السياحي إلى انتعاش حركة السياحة، خاصةً الرحلات البحرية والسفاري بصحارى الغردقة، التي يأتي إليها السائحون خصيصاً من مختلف الجنسيات، للسير في الدورب الصحراوية والجبلية، من خلال رحلة السفاري بالموتوسيكلات والبيتش باجي، وتكون مدتها حوالي 3 ساعات، لمشاهدة الدروب ومناظر الجبال الشاهقة، ومشاهدة ما يعرف بـ«جبل النسور»، ثم الذهاب إلى منطقة «الكهف»، وهي إحدى المناطق على شاطئ يقع بين سفاجا والغردقة، وفيها يشبه الجبل وجه إنسان، ثم مشاهدة غروب الشمس على جبال البحر الأحمر والعودة بعد الغروب.