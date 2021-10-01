وفد روسي يتفقد فنادق الغردقة لبحث زيادة الرحلات السياحية (صور)

أجرى وفد من ممثلي شركات السياحة الروسية زيارة تفقدية لعدد من الفناق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المتبعة داخل الفنادق، وذلك لبحث زيادة عدد الرحلات السياحية الوافدة من روسيا إلى فنادق ومنتجعات مدينة الغردقة.

الوفد الروسي يشيد بفنادق الغردقة

كشف سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الوفد الروسي تفقد عدداً من الفنادق والمنتجعات السياحية بمناطق هاواي وسهل حشيش ومكادي بيتش بالغردقة، لافتاً إلى أن الوفد ضم عدداً من ممثلي شركات السياحة للوقوف على مستوى الفنادق، ومدى الخدمة المقدمة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق.

وأكد «جمعة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوفد الروسي أشاد بالفنادق وبالإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة، مشيراً إلى زيادة أعداد الرحلات السياحية الروسية الوافدة إلى الغردقة خلال الفترة المقبلة.

زيادة عدد الرحلات السياحية الروسية الوافدة إلى مصر

وقال ريمون رضا، مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة، إن وفد ممثلي الشركات السياحة الروسية تفقد أرجاء الفندق والمطاعم وحمامات السباحة والغرف، والسؤال عن إجراءات تأمين الأماكم المتخذة عن استقبال السائحين منذ الوصول وإجراءات التسكين وحتى موعد َمغادرة السائحين.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن» أن الرحلات السياحية الروسية القادمة إلى الغردقة في تزايد مستمر منذ استئناف عودة حركة الرحلات السياحة الروسية للغردقة في مطلع شهر أغسطس الماضي، لافتا إلى أن فنادق الغردقة استقبلت حوالي 40 ألف سائح روسي في خلال الشهرين الماضيين.