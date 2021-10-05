أهالي قرية بأسوان لوزير الإسكان: «اليوم عيد وربنا يخلي لنا الرئيس السيسي»

تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، المشروعات الجاري تنفيذها بمركز أمبو في محافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف، ورافقه في جولته اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ومسؤولو الوزارة.

وتابع الجزار ومحافظ أسوان، مشروعات توصيل خدمات الصرف الصحي، والمشروعات الخدمية بقرية فارس، كما تفقدوا أحد المنازل المقرر إحلالها ضمن مشروع «سكن كريم»، وهو أحد مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

أهالي كوم أمبو: «اليوم عيد وربنا يخلي لنا الرئيس السيسي»

وعبرت الأسرة القاطنة بالمنزل، عن سعادتهم البالغة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، والتي ستوفر لهم منزلًا لائقا، يضمن لهم الحياة الكريمة.

كما التقى وزير الإسكان ومحافظ أسوان، أهالي القرية، واستمعوا إلى مطالبهم، ووعدوهم بالعمل على تحقيقها، حيث عبر أهالي القرية عن فرحتهم بهذه الزيارة، وبمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قائلين: «اليوم عيد.. ربنا يخلي لنا الرئيس السيسي.. ونشكر سيادة الرئيس والحكومة».

3 مليار جنيه تكلفة مد وتدعيم مياه الشرب والصرف الصحي

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح من اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عن الموقف التنفيذي لمشروعات مد وتدعيم مياه الشرب، وتوصيل خدمات الصرف الصحي، والتي تبلغ تكلفتها بمركز كوم أمبو 3 مليارات جنيه.

كما استمع الوزير إلى شرح من مسؤولي جهاز تعمير جنوب الصعيد، التابع للجهاز المركزي للتعمير، عن موقف المشروعات الخدمية، الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

كما تحدث الوزير مع العمال بالمواقع وشكرهم على جهودهم في تنفيذ هذا المشروع القومي الهام لأهالينا بالريف المصري، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، والمشاركة بفخر وأعتزاز في النهضة العمرانية التي تشهدها مصرنا الحبيبة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

285 ألف مواطن بـ25 منطقة ريفية

وأوضح اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن هناك 25 منطقة ريفية بمحافظة أسوان، يقطنها نحو 285 ألف مواطن، تتمتع بخدمات الصرف الصحي، بما نسبته 32.7 ٪ من إجمالي سكان المناطق الريفية، بجانب 5 مناطق تم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بها وجار تسليمها، و6 مناطق جار العمل بها، يقطنها 233 ألف مواطن، بما نسبته 26.8 ٪ من إجمالي سكان المناطق الريفية، بالإضافة إلى 72 منطقة ريفية في 3 مراكز، يجري توصيل خدمات الصرف الصحي لها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، ومنطقتين تحت الدراسة بمركز إدفو، يقطنهما أكثر من 300 ألف مواطن، بما نسبته نحو 35 ٪ من إجمالي سكان المناطق الريفية.

وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، يتولى تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة، ومشروع «سكن كريم»، بناء على بيان المستحقين الذي يتم إعداده من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، والذي يضم 9 وحدات محلية بها 26 قرية بخلاف التوابع، وتشمل هذه المشروعات المخططة والجاري تنفيذها، مجمعات خدمية وزراعية، ومراكز شباب، وكبارى سيارات، ونقاط إسعاف، ومجمعات ورش صناعية، وخدمات التضامن الاجتماعي، وشبكات الطرق الداخلية، وغيرها.