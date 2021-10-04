518 مليون جنيه تكلفة مشروعات الصرف الصحي في قنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعًا موسعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيًا من البنك الدولي؛ للعمل على دفع عجلة التنمية من خلال جذب الاستثمارات، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة قنا، ومسؤولي وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارة الكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

272 مليون جنيه تكلفة محطة معالجة الصرف بالأشراف البحرية

استمع محافظ قنا للموقف التنفيذي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الأشراف البحرية، بطاقة استيعابية تصل إلى 29 ألف م3/ يوم كمرحلة أولى، و 40 ألف م3/ يوم كمرحلة ثانية، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 272 مليون جنيه؛ لخدمة أكثر من 130 ألف نسمة من أهالي قرى شمال مدينة قنا.

كما تابع «الداودي» الموقف التنفيذي لمشروع شبكة خطوط انحدار صرف صحي بقرية القناوية بطول 14 كيلومترًا، بتكلفة قدرها 58 مليونًا، وموقف مشروع صرف صحي قرى «الشقيفي – بخانس – الحسينات» بمركز أبو تشت، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 190 مليون جنيه؛ لخدمة 50 ألف مواطن من أهالي القرى الثلاث.

محافظ قنا يشدد على تنفيذ المشروعات في وقتها

وشدد محافظ قنا على ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات طبقا للجداول الزمنية المحددة، مؤكدا أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تعد من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة على أرض محافظة قنا؛ نظرا لأنها تعالج التحديات والمشكلات المتراكمة منذ عشرات السنين؛ من أجل توفير حياة كريمة لأهالي المحافظة.