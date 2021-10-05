دورات تدريبية في «الكوافير» للشباب بدعم 50% من وزارة التضامن

تتلقي مساء اليوم الثلاثاء وزيرة التضامن الاجتماعى نفين القباح مع رئيس شعبة الكوافير وأدوات التجميل بغرفة تجارة القاهرة محمود الدجوي، وذلك لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك، لتدريب الشباب والفتيات، على مهنة التجميل، بالتعاون بين الوزارة والشعبة.

الدورات التدربية نظري وعملي في أكاديمية التجزئة:

تشتمل الدورات على جانب نظري لمدة شهر في مقر أكاديمية التجزئة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ثم يتبعها التدريب العملي بمقرات وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم تقسيم المتقدمين إلى مجموعات تدريبية مدة الدورة 20 ساعة لكل مجموعة، ثم إجراء امتحان في المادة النظرية قبل الانتقال إلى التطبيق العملي.

نص الشراكة بين التضامن وشعبة الكوافير

وتمثل تلك البروتوكولات بادرة شراكة جديدة مع وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم فرص دعم في التدريب وما بعده، بالإضافة إلى تقديم دعم مادي أو معنويًا وفق برنامج الوزارة «فرصة» وهو بمثابة فرصة حقيقية للعمل، وركزت فيه الوزارة خلال السنوات الماضية على الحماية، وعلى التدريب، والعمل إيمانًا بمبدأ تنتهجه وزارة التضامن الاجتماعي بأن اقتصاد مصر لا يقوم إلا بأعمال وحرف ومهن ومشروعات جديدة.

شعبة الكوافير الهدف من تدريب هو تخريج طالب متدرب:

ومن جانبة قال محمود الدجوي، رئيس شعبة الكوافير في غرفة القاهرة التجارية، إن الهدف من البروتوكول ليس التدريب فقط، ولكن تخريج طالب متدرب، وتوفير فرص عمل مع القطاع الخاص، وتوفير قروض عن طريق الوزارة، وكذلك الحد من الدورات التدريبية غير الرسمية المنتشرة حاليًا.

وأوضح «الدجوي»، أن المتدربين سيحصلون على شهادات معتمدة من الغرف التجارية، ووزارة التضامن، ووزارة الخارجية، مما يتيح لهم التقدم للعمل في هذا النشاط سواء محليًا أو بالخارج، متابعًا أن البروتوكول يتضمن دعم الوزارة بـ50% من قيمة تكلفة برنامج التدريب لكل متدرب، والذي يصل لـ 3000 جنيه.