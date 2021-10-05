«المسلماني» في معسكر الوفد: مصر تواكب التطور.. و«رزق»: واجهنا مخطط الهدم

اختتم حزب الوفد، فعاليات اليوم الثاني من «معسكر شباب الوفد 2021» في العين السخنة، بحضور قيادات الحزب وعدد من النواب والسياسيين والإعلاميين، وقال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني المستشار الإعلامي السابق لرئيس الجمهورية، إن مصر تواكب التطور العالمي بشكل يليق بتاريخها وحضارتها، مشيدا بدور مصر في قضية التغير المناخ الذي جاء بما يليق بمكانة وتاريخ الدولة المصرية، كما أشاد بدور مصر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، قائلاً إن حديث الرئيس السيسي دائمًا يؤكد اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية.

عودة الدولة المصرية

وأضاف في كلمته: الجميع يشهد عودة الدولة المصرية بكافة أجهزتها وركائزها ومؤسساتها، والعودة إلى العالم بعد ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى العالم كاد أن يقاطع مصر بعد ثورة يونيو نتيجة الدعاية السوداء لبعض الأجهزة الخارجية ضد مصر.وتناول المسلماني في كلمته بعض التغييرات الإقليمية، قائلاً إن الصين منذ هذه اللحظة وضعت أستراليا في مرمى السلاح النووي، مشيرًا إلى أن التحالف للثالوث النووي أصبح يستهدف الاستقرار في المحيط الهندي والهادي وتحزيم الصين.

وأشار إلى الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب من بعض المناطق حول العالم، وتجيش جيوشها من أجل الصين لأنها قوة ليست سهلة خاصة بعدما رصدت أمريكا ما يسمى بالصوامع النووية وهو ما قد يعني إن صح ذلك امتلاك آلاف الرؤوس النووية، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 17 ألف رأس نووي.

ووجّه المسلماني في كلمته لشباب الوفد، رسالة إلى شباب الوفد قال فيها: "يجب على كل وفدي أن يدرك أنه ينتمي لحزب مصري وطني يضم فيه كل الطبقات من الشعب ويشرف بهم"، مؤكدا أن الانضمام لأي حزب يعني القيام بدور مهم في الحياة العامة وليس بالضرورة عبر السلطة.

حمدي رزق: مخطط لهدم الدولة كان يستهدف الاعلام

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي والإعلامي حمدي رزق، في كلمته بمعسكر شباب الوفد، إن مصر واجهت مخططا لهدم الدولة، وشمل هذا المخطط حملة كراهية غير مسبوقة ضد الإعلام المصري، للتشكيك في أدائه ورموزه والدعوة لمقاطعته لصالح إعلام آخر معاد للدولة المصرية.