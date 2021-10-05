مسلم يشيد بدور الإعلام: نجح في بث الأمل ومواجهة الشائعات والتشكيك

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنَّ الإعلام المصري تعرّض لحملات عديدة خلال السنوات العشر الأخيرة، لكنه أدى دوراً شجاعاً خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ونجح في التعبير عن مشاعر المواطنين وأهدافهم وإرادتهم الحرة، مؤكّدًا أنَّ الإعلام المصري لم يقم بثورة 30 يونيو كما يروّج البعض، بل نجح في نقل أصوات ملايين المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع وكانوا على قلب رجل واحد لإنقاذ الدولة المصرية.

«مسلم»: الإعلام نقل أصوات ملايين المصريين الذين خرجوا للشوارع في 30 يونيو

وأشار «مسلم»، خلال كلمته ضمن فعاليات «معسكر شباب الوفد 2021»، إلى أنَّ الإعلام نجح أيضًا في نشر الأمل بين المواطنين ومواجهة موجة الشائعات واليأس والتشكيك في الدولة، لافتًا إلى أنَّ ظاهرة النشطاء السياسيين بعد يناير 2011 أضرت بالإعلام، لأن البعض انتسب للإعلام دون أن يملك قواعد المهنة.

«مسلم»: الإعلام المصري يتمتع بمنظومة شاملة.. ويجب الحرص على التدريب والتطوير

وأشاد محمود مسلم، بدور الإعلام في تغطية المشروعات القومية العملاقة والطفرة الحقيقية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكّدًا أنَّ الإعلام أصبح يتمتع بمنظومة شاملة، ولكن هناك تحديات أبرزها التطور التكنولوجي المتسارع الذي يجب أن تواكبه وسائل الإعلام والعاملين في المهنة، من خلال التعليم والتدريب واكتساب الأدوات والمهارات الجديدة وعدم الوقوف عند الماضي.

وحذر رئيس تحرير جريدة «الوطن»، من انخراط مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» و«واتس آب» في الصحافة والإعلام، مؤكّداً أنَّ فكرة المواطن الصحفي غير صحيحة، لأنّ الصحفي يجب أن يتلقى الدارسة والتدريب اللازم، ويعمل وفق قواعد مهنية.