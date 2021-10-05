«الرعاية الصحية» تبدأ العمل بأحدث ميكروسكوب للجراحات المتقدمة للعيون

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بدء العمل بميكروسكوب جراحي من أحدث وأدق الميكروسكوبات، في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة والمتقدمة داخل العين، في قسم الرمد بمجمع الإسماعيلية الطبي في محافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارها ذراع الدولة في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، على تقديم الخدمة الطبية المتميزة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل داخل منشآتها الطبية، وضمان استمرارية إتاحة أفضل الخدمات الصحية للمرضى، وذلك في التخصصات الطبية.

قسم الرمد بمجمع الإسماعيلية الطبي يعتمد على أحدث التجهيزات الطبية

ولفت الدكتور أحمد بسيوني مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، بحسب بيان عن هيئة الرعاية الصحية، إلى أنّ عمل قسم الرمد في مجمع الإسماعيلية الطبي، يعتمد على أحدث التجهيزات الطبية، منها «أجهزة فحص العين بالمصباح، منظار قاع العين، قياس النظارات الطبية، فحوص الأشعة المقطعية على الشبكية OCT، جهاز تصوير مجال الإبصار، كاميرا تصوير قاع العين بالصبغة، وحدة العلاج بالليزر بنوعيه، وحدة عمليات الرمد بالموجات فوق الصوتية للمياه البيضاء، الفاكو، والميكروسكوب الجراحي للعمليات الدقيقة داخل العين دون جراحة»، مؤكدًا أنّ العمل مستمر يوميًا في القسم من خلال فريق طبي على أعلى مستوى، إضافة إلى فريق الاستشاريين من جامعة قناة السويس، وجامعة الزقازيق.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، سعي الهيئة الدؤوب لتوفير أحدث الأجهزة الطبية الحديثة، واتباع البروتوكولات العالمية المحدثة، لضمان تقديم الخدمة الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل وبأعلى جودة، بما يتماشى مع معايير الجودة والسلامة العالمية.

السبكي: نسعي لاستقطاب كوادر مميزة للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية

وأوضح السبكي، سعي الهيئة إلى استقطاب الكوادر الطبية المميزة في التخصصات الطبية كافة، ما يجعل المنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤهلة سواء على مستوى القوى البشرية من كبار الاستشاريين في التخصصات الطبية النادرة كافة، أو التجهيزات الطبية على أعلى مستوى من الكفاءة والحداثة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بأعلى جودة، ووفقًا لأعلى مستويات الجودة العالمية، ما يساعد على الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.