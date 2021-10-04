هيئة الرعاية الصحية تكرم الصيادلة شهداء الواجب بمستشفيات عزل بورسعد

كرّمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فريق الصيادلة الإكلينيكية بمستشفيات عزل مصابي كورونا بمحافظة بورسعيد، والتي تتضمن مستشفيي المبرة بورسعيد، والحياة بورفؤاد، جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، بالتزامن مع اليوم العالمي للصيادلة، والذي تمّ الاحتفال به عالميًا لعام 2021 تحت شعار «الصيدلي مؤتمن على صحتك».

وخلال الاحتفالية تمّ تكريم سمر السيد شهيدة الواجب التي وافتها المنية جراء إصابتها بفيروس كورونا، ومحمد محسن أول صيدلي مدير مستشفى، وبسمة صالح أفضل صيدلي أول عن عام 2021، ودينا عبدالرسول أفضل صيدلي عن عام 2021، علاوة على صيادلة وحدات ومراكز صحة الأسرة ببورسعيد ممن اجتازوا أول برنامج تأهيلي لتقديم خدمات الصيدلة الاكلينيكية بوحدات الرعاية الأولية، التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد والبالغ عددها 35 مركزًا ووحدة صحة أسرة تابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.

السبكي: الصيدلي كان ولازال مرجعاً موثوقاً لدعم المرضى

وأكّد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنَّ هذا الاحتفال يأتي تقديرًا للعطاء اللامتناهي للصيادلة، ودعمهم المتواصل للمجتمع كجزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية، مبينًا أنَّه مع انتشار الأخبار وبعض المعلومات المغلوطة التي تزامنت مع جائحة فيروس كورونا المستجد، كان ولا زال الصيدلي مرجعاً موثوقاً لدعم ومساعدة وطمأنة المرضى، وبالتالي حاز الصيدلي على ثقة الجمهور من أي وقت مضى.

السبك: يشكر كتيبة هيئة الرعاية الصحية: أثمن مورد لدينا

ووجه «السبكي»، الشكر والتقدير لكتيبة الصيادلة من العاملين بين صفوف القوى البشرية بهيئة الرعاية الصحية وفروعها بالمحافظات الثلاث: «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية»، وداخل منشآتها المختلفة، والبالغ عددهم 800 صيدلي، يؤدون عملهم بكل نزاهة وجد جنبًا إلى جنب مع باقي الفرق الطبية والإدارية بالهيئة العامة للرعاية الصحية وكل فروعها، باعتبارهم أثمن موارد الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك للوصول إلى تقديم أعلى معايير الجودة العالمية في تقديم الخدمة الصحية، داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية.