تحرك حقوقي في قضية اختطاف أستاذة جامعية بالدقهلية

اختطفها شقيقها، وقيّد يديها وقدميها، وحاول انتزاع ملابسها وتصويرها في وضع مخل؛ لإجبارها على التنازل عن الميراث، ولكن الدكتور إسراء، ظلت تصرخ بصوت عالٍ حتى سمع صراخها المارة على طريق المنصورة الدائري، الذين نهضوا لنجدتها وتمكنوا من ضبط الجاني؛ لتمتلىء مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بالحديث حول حادث الدكتورة، تحت عنوان «خطف أستاذة جامعية».

تحرك المجلس القومي للمرأة بعد اختطاف أستاذة جامعية

تحرك واسع من جانب الجهات الحقوقية وفرع المجلس للمرأة في محافظة الدقهلية، مقر إقامة الدكتورة وشقيقها الجاني، إذ ووجهت الدكتور أمينة شلبي، مقررة فرع المجلس للمرأة في المحافظة، الدكتور داليا الاتربي، عضو المجلس، بالتواصل مع الدكتورة إسراء، وتوجهت إلى منزلها في مدينة المنصورة؛ لمعرفة تفاصيل الواقعة وملابساتها مع مكتب الشكاوى.

تفاعل رسمي بعد اختطاف أستاذة جامعية

فيما عبرت الدكتورة إسراء، أستاذة جامعية،عن سعادتها بموقف رئاسة مركز ومدينة المنصورة واستجابتها لندائها وقررت رئاسة المركز منع أي تعاملات على قطعة الأرض ملك مورثها، المتنازع عليها، إلا بعد الانتهاء من النزاعات القضائية مع كافة الورثة؛ حفاظًا على حقوقها الشرعية.

وقالت الدكتورة إسراء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: إن موقف المسئولين تجاه قضيتي كان عادلًا، وأعاد لي الثقة في الحصول على حقوقي بعد ما تعرضت له من ضغط عصبي، وإيذاء بدني من أقرب الناس لي وهو شقيقي الذي ربيته حتى كبر بعد وفاة والدي ووالدتي، إلا أنه لم يصن كل ذلك».

خدعة التنازل في الشهر العقاري

وكشفت عن تفاصيل الواقعة، قائلة: «استدرجني شقيقي بحجة الذهاب إلى الشهر العقاري من أجل التنازل، إلا أنه خدعني وتوقف في أرض فضاء وحاول أن يلصق بس تهمة شرف لكي يشوه سمعتي، إلا أنه فُضح مخططه».

يذكر أن محكمة جنح أول المنصورة الجزئية، قررت حبس كل من شقيق الأستاذة الجامعية وصديقه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.