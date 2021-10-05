هل ظهر المسيح الدجال في سماء اليمن؟.. أزهري يكشف الحقيقة (فيديو)

زعم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ظهور المسيح الدجال في سماء اليمن، وهي شائعة ليست الأولى من نوعها، حيث شهدت منصات الفيديو الشهيرة، تداول فيديوهات زعمت ظهور المسيح الدجال، واعتاد رواد السوشيال ميديا خاصة في جروبات تابعة لدول عربية، مثل السعودية واليمن والعراق، التداول المكثف لهذه المقاطع، وتعود حكاية شائعة ظهور المسيح الدجال للعام الماضي في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في مايو 2020، وتكررت مرة أخرى بعد أكثر من عام على الواقعة السابقة، لكن في دولة عربية أخرى وهي اليمن.

ظهور المسيح الدجال في اليمن

وقبل ساعات تداول رواد السوشيال ميديا في جروبات بدول عربية، مقطع فيديو قصير زعم ناشروه أنّه يوثّق لحظة ظهور المسيح الدجال في سماء اليمن، ما تسبب في موجة جدل واسعة، فما هي حقيقة ظهور المسيح الدجال في سماء اليمن؟.

وظهر في مقطع الفيديو القصير، ما يشبه «شبح مضئ» أو طيف يشبه الإنسان، يفرد ذراعيه ويرفرف بأجنحته وهو طائر في السماء، وزعم كثير من مستخدمي «السوشيال ميديا» أنّه في سماء اليمن، فيما تساءل كثيرون عن حقيقة ظهور المسيح الدجال في سماء اليمن.

ظهور المسيح الدجال في السعودية

وقبل واقعة اليمن، منذ عام ونصف العام تقريبًا، تداول رواد منصات الفيديوهات الشهيرة، فيديو آثار الجدل وانتشر على نطاق واسع تحت عنوان ظهور المسيح الدجال في السعودية، زعم ناشروه أنّه في المملكة العربية السعودية، وأظهر الفيديو عباءة ترتفع إلى السماء على شكل رجل، وينبعث من داخلها ضوء.

وأحدث الفيديو تفاعلا كبيرا على الجروبات السعودية، وظهر خلاله البعض وهو يهلل ويردد «الله أكبر الله أكبر، اللهم ارفع عنا البلاء»، وانتشر الفيديو سريعا آنذاك، بفضل حملات البقاء في المنزل والخوف من جائحة كورونا، حيث ربط البعض بين شائعة ظهور المسيح الدجال، والجائحة التي اعتبرها البعض أنّها قد تكون نهاية العالم.

ولم تستغرق الشائعة سوى ساعات، حتى ثبت أنّ الفيديو مفبرك وليس له أساس من الصحة، وأنّه يعود إلى جروب يدعى Safzana المخصص للألعاب، ويحتوي على فيديو ادّعى ظهور المسيح الدجال به، وآخر ادّعى ظهور يد في سماء السعودية أيضا.

علامات ظهورالمسيح الدجال

يطلق على ظهور المسيح الدجال «الفتنة الكبرى»، ويعد خروجه من أعظم علامات الساعة؛ ويكون المسيح الضال فتنة للناس، بما يجريه الله على يديه من خوارق للعادة، كإنزال المطر وإحياء الأرض. وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- أنّ رسول الله صل الله عليه وسلم ذكر يوما الدجال فقال: «إن الله تعالى ليس بأعور، ألا أنّ المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه؟ إنّه أعور، يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنّها الجنة هي النار، وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه».

من جانبه، أكد الشيخ عبد الأحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، أنّ ما يثار بشأن ظهور المسيح الدجال، شائعات وكذب ولا ينبغي تصديقه، مؤكدًا أنّ من أشاع على مسلم شائعة ليقبّحه بها، قبّحه الله في نار جهنم، وينبغي عدم الانسياق وراء الخرافات.

وقال الأطرش لـ«الوطن»: إنّ المسيخ الدجال سمي بـ«المسيخ» لأنه مسخت إحدى عينيه، ينزل في الأرض في آخر الزمان وينزل لفتنة الناس ونزوله من علامات القيامة الكبرى، وأي فيديو يتم تداوله بشأن هذا الأمر فهو من الخرافات التي يروج إليها أنصاف المتعلمين أو أصحاب الشائعات لبلبلة الأفكار لدى الناس وشغلهم عن ذكر الله.