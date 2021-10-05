ماهر عصام.. بدأ حياته الفنية في الطفولة وتوفي حزنا على أخته ووالدته

تحل اليوم الذكرى الـ42 على ميلاد الفنان الراحل ماهر عصام؛ إذ ولد في مثل هذا اليوم 5 أكتوبر عام 1979 بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة.

أحب ماهر عضام المجال الفني، وبرع فيه منذ صغره، ليقدم لنا مسيرة فنية حافلة بالأعمال التي تعلق بها جمهوره، والتي تخطت الـ 100.

وفي السطور التالية أبرز المحطات في حياة الراحل ماهر عصام..

بداية مشواره الفني

بدأ عصام مشواره الفني وهو لم يتعد الـ10 سنوات، من خلال تجسيده دور الطفل «بلية» في فيلم «فوزية البرجوازية»، عام 1985، ثم شارك بعدها في فيلم «اليوم السادس» مع المخرج يوسف شاهين عام 1986، وتعد تلك هي البداية الحقيقية له، لتتوالى بعدها أعماله الفنية.

أبرز مشاركاته الفنية

شارك ماهر عصام في العديد من الأعمال الفنية البارزة منها: «النمر والأنثي»، «امرأة متمردة»، «جواز بقرار جمهوري»، «عش البلبل»، «هي فوضى»، «قلب الأسد»، «سالم أبو أخته»، «عمر وسلوى».

الأزمة الصحية في حياة ماهر عصام

وفي 2014 أُصيب «عصام» بنزيف في المخ، نتيجة سقوطه بحمام منزله، ودخل في غيبوبة، وبعد إفاقته عانى من أزمة نفسية شديدة، بسبب وفاة أخته حنان، التي كان يرتبط بها بشدة.

وكانت شقيقته حنان تعاني من فشل كلوي، وتخضع باستمرار لجلسات غسيل، حتى تدهورت حالتها الصحية قبل وفاتها بأيام، وكانت تحتاج إلى متبرع من أجل إجراء عملية زراعة الكلى، لكنها رفضت الخضوع لها.

وفاة ماهر عصام

لم تتوقف مصائب ماهر عصام عند ذلك، وإنما في عام 2017، فقد والدته بحادث سير، في أثناء عبورها الطريق، ولم يستمر بعدها طويلا؛ إذ لحق بالأخيرة في 17 يونيو عام 2018، عن عمر ناهز الـ39 عامًا.

آخر أعمال ماهر عصام

وكان آخر أعمال ماهر عضام فيلم «قرمط بيتقرمط»، الذي عرض بعد وفاته، من بطولة الفنان أحمد آدم، مي سليم، دينا فؤاد، إنتاج شركة السبكي، تأليف أمين جمال، عبدالله حسن، ومن إخراج أسد فولادكار.