3 أعوام على رحيل ماهر عصام.. «حادث غريب» وراء وفاته

يحل اليوم الذكرى الثالثة لوفاة الفنان ماهر عصام، الذي رحل عن عالمنا إثر إصابته بنزيف في المخ، ولكنه قدم خلال مشواره الفني، ما يقارب الـ100 عمل.

بداية دخول ماهر عصام الوسط الفني

ولد الفنان ماهر عصام بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، كانت بدايته الفنية منذ أن كان طفلًا، حينما جسد شخصية الطفل «بلية» في فيلم «فوزية البرجوازية» عام 1985، ليقدم بعد ذلك عددًا من الأفلام والمسلسلات حتى جاءته فرصته المميزة والهامة في مشواره الفني، حينما قدمه المخرج العالمي يوسف شاهين في فيلم «اليوم السادس» عام 1986.

انطلاقة ماهر عصام في الفن

تعتبر بداية ماهر الفنية مع المخرج يوسف شاهين بفيلم «اليوم السادس» عام 1986، والذي شارك فيه وهو طفل في سن 10 سنوات، وشارك بعدها في فيلم «التعويذة» عام 1987، مع نخبة من النجوم منهم محمود ياسين ويسرا.

تألق بالظهور بنفس العام مع عادل إمام في فيلم «النمر والأنثى»، والذي كشف لغز الفيلم في النهاية، ويعتبر من الأعمال المحببة للجمهور .

تعاون ماهر عام 2012 مرة أخرى مع الفنان عادل إمام في مسلسل «فرقة ناجي عطالله»، وشارك الفنان محمد رمضان في فيلم «قلب الأسد» عام 2013 والذي حقق نجاحا تجاريًا كبيرًا.

رحلة مرض ماهر عصام

بدأ مرض ماهر عام 2014، عندما أصُيب بنزيف في المخ، ودخل في غيبوبة نتيجة ذلك، وبعد إفاقته صرح بأن «السبب وراء ذلك هو سقوطه في حمام منزله، فارتطم رأسه في السيراميك ومن ثم حدث له نزيف في المخ».

حاول التغلب على مرضه، والمشاركة في بعض الأعمال، إلا أن المنتجين حصروه في بعض الأدوار الصغيرة، ما أدى إلى إصابته بأزمات نفسية، وزاد على ذلك حزنه على وفاة شقيقته ووالدته.

لكن حالته الصحية تدهورت إلى وفاته، وكانت وصيته الأخيرة التي تركها مع صديقه الفنان محمد عبدالحافظ، أن يُدفن بجوار شقيقته بمقابر العائلة في أبو رواش، ليرحل عن عالمنا في 17 يونيو عام 2018 عن عمر ناهز الـ39 عامًا.

آخر أعمال ماهر عصام

كان آخرها مشاركته في فيلم «قرمط بيتمرمط» من بطولة الفنان أحمد آدم والذي عُرض بعد وفاته، حيث فارق الحياة عقب انتهاء التصوير في 17 من يونيو 2018، إلا أن موعد عرض الفيلم تأخر، ليعرض في 16 من يناير 2019.