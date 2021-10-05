وفدا التنمية المحلية والبنك الدولي يتابعان برنامج تنمية الصعيد بالعدوة

استقبل اللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز العدوة، شمال محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والممول من الحكومة المصرية بمساهمة من البنك الدولي، بحضور نواب رئيس المركز ومدير الإدارة الهندسية ومدير المركز التكنولوجي ومدير الحملة الميكانيكية.

ضم الوفد كل من: «الدكتور محمد ندا خبير أول بالبنك الدولي، وممثلي البنك الدولي وأعضاء مكتب تنسيق البرنامج، وأعضاء وحدة التنفيذ بالمحافظة، والمكتب الفني للمحافظ».

الوفد يتفقد أرض مخصصة لإنشاء مدفن صحي

وتفقد الوفد، مقلب بالظهير الصحراوي الغربي، مخصص لإنشاء مدفن صحي آمن وذلك للحد من تلوث البيئة والحفاظ على الهواء، كما زار المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز العدوة، للوقوف على متطلبات التشغيل وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وزيادة عدد الخدمات الحكومية لجميع القطاعات وتقديمها بكل سهولة ويسر وبجودة عالية وتحسين جودة الخدمات.

تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة

وأوضح الدكتور محمد ندا خبير أول بالبنك الدولي، أهمية التعاون والتكامل بين كل القطاعات، من خلال إشراك المواطنين في جميع جوانب الخدمات العامة على مستوى المحافظة، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وتنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل بما يحقق مردودًا إيجابيًا لدى المواطنين عبر تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.

وقدم الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الشكر لمحافظ المنيا على دعمه للمشروع ومتابعته بشكل متواصل، وأشار إلى أن المشروع يسعى إلى دعم وتطبيق كافة الإصلاحات التخطيطية والمؤسسية والتنظيمية وبناء القدرات والتطوير المؤسسي.