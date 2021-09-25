تعرف على دروس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لـ 4 ابتدائي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تم إضافتها لطلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحاً أن المادة تهدف إلى تنمية الثقافة التكنولوجية لدى الطلاب وخلق جيل واع مدرك للتطورات الراهنة.

وأضاف «شوقي» في بيان له، أن المنهج يعمل على تطوير التفكير الناقد، كما ينطوي على فهم المهارات التكنولوجية التي يحتاج إليها التلاميذ للنجاح في حياتهم اليومية، و

ويستعرض كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال القصص المحفزة على التفكير والصور ومقاطع الفيديو لشخصيات ملهمة رائدة في حقل التكنولوجيا يقتدي بها التلاميذ، كما تساعد دروس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمفاهيم الواردة فيها التلاميذ على استخدام التكنولوجيا للنجاح في الحياة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية عناوين دروس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

المحور الأول

-المستكشف النشط.

-التكنولوجيا وتطورها التاريخي.

-مكونات جهاز الكمبيوتر.

-البرمجيات وأنظمة التشغيل.

-دعم الأشخاص ذوي الهمم.

-تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: المشكلات الشائعة والحلول.

-جمع البيانات وتحليلها والتعبير عنها في رسوم بيانية.

-إعداد التقارير لنتائج الأبحاث.

المحور الثاني

-المستكشف النشط.

-المخاطر المرتبطة بشبكة الإنترنت ووسائل الحماية منها.

-استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة صحيحة وأخلاقية.

-كيفية البحث على شبكة الإنترنت.

-كيفية التأكد من صدق المعلومات على شبكة الإنترنت.

-من بإمكانه مساعدتك في حل مشكلاتك أثناء استخدام شبكة الإنترنت؟

-خطة شخصية للأمان الرقمي.

-تطبيق ما تعلمته.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أنه في نهاية الدرس سيكون الطالب قادراً على:

-تحديد الوسائل الرقمية التي يمكنه استخدامها لتنظيم المعلومات.

مناقشة التلاميذ في الفصل في مسائل شائعة خاصة بهم.

وفي سياق منفصل، أكد «شوقي» في بيان له، أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تفعيل مجموعات التقوية في مختلف المقررات الدراسية لسد لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء على أولياء الأمور، لافتاً إلى ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا وإلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية.

«التعليم»: سيتم تسليم الطلاب الكتب اعتباراً من أول أيام الدراسة

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تسليم الطلاب الكتب الدراسية اعتباراً من أول أيام الدراسة، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على جميع المدارس بضرورة العمل على تشجيع الطلاب للحضور وتنمية مهاراتهم من خلال تفعيل مختلف الأنشطة المسية.