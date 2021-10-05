زوج «بشرى» يحتفل بعيد ميلادها على طريقته الخاصة بمشاركة النجوم «فيديو»

حاول سالم هيكل، زوج الفنانة بشرى التفكير خارج الصندوق؛ لإسعاد زوجته في عيد ميلادها، والذي يحل اليوم 5 أكتوبر، فطلب من أصدقائها بالوسط الفني في مصر والعالم العربي تسجيل فيديو لها؛ لنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

سالم هيكل يحتفل بعيد ميلاد بشرى

وقال زوج بشرى، سالم هيكل، في رسالته لها: «أنا عملت مفاجأة، أنت مش هتعرفي تعمليها، فاكره لما قولتِ لي تقدر تعمل لي إيه أنا معرفش أعملهولك.. النهارده أنا عند وعدى وكل أصحابك وقرايبك وزمايلك بيهنوكى بعيد ميلادك، كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبتي وإحنا مع بعض".

وكان من بين النجوم المهنئين لبشرى؛ محمد هنيدي، خالد النبوي، خالد الصاوي، أحمد عز، تامر هجرس، هنا الزاهد، أحمد رزق، إنجي المقدم، حنان مطاوع وزوجها، شريف رمزي، عمر الشناوي، أحمد حاتم، مها الصغير، أحمد برادة، الدكتور أشرف زكى، روجينا، أروى جودة، أيتن عامر، إيمي سالم، نجلاء بدر، درة وزوجها، عمرو منسى، المخرج عمرو عرفة، إلهام شاهين، أمير شاهين، هالة صدقي، رزان مغربي، جومانا مراد، والعديد من الفنانين والأصدقاء.

بشرى تستعد لمهرجان الجونة السينمائي

جدير بالذكر أن الفنانة بشرى تستعد حاليا للسفر إلى الجونة للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، والمقرر انطلاقه الخميس المقبل.