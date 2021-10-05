بشرى تحذر ضيوف مهرجان الجونة «المشاغبين»: سنبدأ بشكل ودي

كشفت الفنانة بشرى، مدير عمليات مهرجان الجونة السينمائي، موقف المهرجان في دورته الخامسة والمُقرر انطلاقها يوم 14 أكتوبر الجاري، من توجيه دعوة إلى فنان مُثير للجدل بشأن حضور الفعاليات، قائلة إنّ «المهرجان يكون موضوعيًا خلال تقييمه وحكمه على هذه النوعية من الشخصيات، فإذا كان هناك ضيفًا مشاغبًا أو مثيرًا للمشاكل، يُوجه له تحذيرًا بشكلٍ ودي، وإذ لم يستجب، نُعيد التحذير مجددًا لكن في إطار رسمي، ومرة ثالثة حال عدم الاستجابة».

لابد من موقف حاسم للحفاظ على الضيوف

وأوضحت بشرى لـ«الوطن»، أنّ «إذا كان هناك فنانًا مشاغبًا وحضر مع فيلمه بصحبة فريق العمل، فالمهرجان لا يستطع منعه، لكن نتواصل مع صُنّاع العمل لإلزامه بأن يُحجم من سلوكياته غير المقبولة، وبالطبع هذا حدث أكثر من مرة».

وأكدت أنه قد يلجأ المهرجان إلى القانون، تجاه هذه النوعية من الشخصيات حال تطور الأمور، قائلة: «ده حق طبيعي ومشروع لأي مؤسسة ومهرجان في العالم، لأن حريتك تنتهي عند بداية حريات الآخرين، فلو أنت هتيجي تضايق ضيوف المهرجان المسالمين، يبقى لازم أخد موقف حاسم تجاهك للحفاظ على ضيوفي، وبالتأكيد إحنا معظم ضيوفنا محترمين ومثقفين وعلى درجة كبير من الرقي».

يذكر أنّ الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، برئاسة انتشال التميمي، تبدأ من يوم 14 أكتوبر وتستمر حتى 22 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة 75 فيلمًا من 44 دولة حول العالم تقريبًا.

وقالت إدارة المهرجان، إنّ «هذا العام، نحتفل بمحطتنا الجديدة المتمثلة في مرور خمسة أعوام على انطلاق المهرجان، متمسكين بالتزامنا لتعزيز التواصل بين الثقافة وصناعة الأفلام، نستلهم كل ما يحيط بنا من عمارة وطبيعة ونُكرم رواية القصص الإنسانية بواسطة صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم».