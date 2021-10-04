بشرى عن أغنية مهرجان الجونة: مش متحمسة لها زي «3 دقات»

علقت الفنانة بشرى، مدير عمليات مهرجان الجونة السينمائي، على الأغنية المُقرر تقديمها على هامش افتتاح الدورة الخامسة للمهرجان، والمُزمع انطلاقها يوم 14 أكتوبر الجاري، قائلة: «سمعتها مرة، لكن لم أصوت لها بنعم خلال مرحلة الاختيار».

وقالت بشرى، خلال حوارها لـ«الوطن»، إنّ أكثر من أغنية عُرضت لاختيار واحدة منه، وجرى الاستقرار بالفعل على الأغنية، لكن لم أصوت لها، وهذا رأيي وانطباعي الشخصي، فالمهرجان لا يعتمد الآراء الشخصية، إذ يعتمد على الرأي الجماعي والديمقراطية ووجهة نظر الأغلبية.

وقالت: «في الحقيقة، لم أسمع أغنية على نفس المستوى التي وصلت له أغنية 3 دقات، والنجاح الكبير الذي حققته، وكذلك أغنية دقي يا مزيكا، والتي عُرضت العام الماضي»، متابعة: «للأسف هي البدايات صعب جدًا تكرارها».

ورفضت بشرى، الإفصاح عن اسم مطرب أغنية افتتاح المهرجان، قائلة: «ممكن مطرب مصري وممكن يبقى معاه مطرب عربي، ممكن تبقى دويتو، مش مصري بس».

وتنطلق الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، برئاسة انتشال التميمي، من يوم 14 أكتوبر وتستمر حتي 22 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة 75 فيلمًا من 44 دولة حول العالم تقريبًا.

وقالت إدارة المهرجان، إنّ «هذا العام، نحتفل بمحطتنا الجديدة المتمثلة في مرور خمسة أعوام على انطلاق المهرجان، متمسكين بالتزامنا لتعزيز التواصل بين الثقافة وصناعة الأفلام، نستلهم كل ما يحيط بنا من عمارة وطبيعة ونُكرم رواية القصص الإنسانية بواسطة صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم».

يذكر أن إدارة مهرجان الجونة السينمائي قد أعلنت عن منح الفنان أحمد السقا جائزة الإنجاز الإبداعي لهذا العام، وذلك تقديرا لجهوده في دعم صناعة السينما على مدار العقدين الأخيرين.