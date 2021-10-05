شروط محمد صلاح للتجديد مع ليفربول

وضع المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، شرطا جديدا من أجل الموافقة على تجديد عقده مع الريدز، خلال الفترة المقبلة، بعد الأول المتعلق بزيادة راتبه الأسبوعي إلى ما يقارب الـ380 ألف جنيه إسترليني، علما بأن العقد الحالي للفرعون مع الريدز ينتهي في صيف 2023.

وأوضحت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن محمد صلاح أضاف طلبا أمام إدارة نادي ليفربول، للموافقة على تجديد عقده مع الفريق، بعدما سبق له المطالبة بزيادة راتبه إلى ما يتراوح بين 300 و380 ألف إسترليني أسبوعيا، الأمر الذي سيجعله الأكثر حصول على راتب داخل قلعة «آنفيلد».

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