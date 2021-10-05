أحمد جمال ينتهى من تسجيل أغنية جديدة لدعم مرضى الأورام

انتهى المطرب أحمد جمال، خلال الأيام القليلة الماضية، من تسجيل أغنية جديدة ضمن حملة لدعم مرضى الأورام، ويعمل الآن على وضع اللمسات النهائية لطرح الأغنية خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل أغنية أحمد جمال

وتحمل الأغنية التي انتهى أحمد جمال من تسجيلها اسم «بطل حدوتك»، وهى من كلمات لمياء السعداوي وتوزيع شريف الوسيمي، وتأتي على هامش المؤتمر الإفريقي الدولي للأورام.

كلمات أغنية بطل حدوتك

وتقول كلمات أغنية «بطل حدوتك»:

أنت وبس بطل حدوتك

أنت الفارس ابن بطولتك

مهما المشوار طول عافر

إياك تستسلم إياك

أغنية أنتي عجباني

يذكر أن المطرب أحمد جمال، طرح مؤخرا، أغنية «أنتي عجباني»، وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتخطت نسبة مشاهدتها المليون على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

«أنتي عجباني»، من كلمات أحمد سرور، وألحان أحمد العتباني، وتوزيع محمد شفيق.

وتقول كلمات الأغنية:

أنتى عاجباني

في حاجات فيكي ليكي شداني

من مقابله بقيتي وخداني

طب قوليلي ده إيه

في كلام تاني

عندي بس استنى ثواني

أي حد تاني في مكاني

كان هينسى هيقول ايه

أنتى عاجباني

في حاجات فيكى ليكى شدانى

من مقابله بقيتى وخدانى

طب قوليلى ده ايه

فى كلام تانى

عندى بس استنى ثوانى

اى حد تانى فى مكانى

كان هينسى هيقول ايه

من غير كلام ومقدمات ولا ترتيبات

انتى غير كل البنات

فيكى لقيت مميزات

وكل حاجه حلمت بيها لقيتها فيكي

من غير كلام ومقدمات ولا ترتيبات

أنتى غير كل البنات

فيكي لقيت مميزات

وكل حاجه حلمت بيها لقيتها فيكي

قلبي وعينيا دول بنسبه الف في الميه

ملك ليكى وعمرى ده هديه

طب وفاضل ايه

ضحكتك دي ولا قلبك كله حنيه

أنتى أجمل واحده في الدنيا

ايه اللي ناويه عليه

قلبي وعينيا دول بنسبه ألف في الميه

ملك ليكي وعمرى ده هديه

طب وفاضل ايه

ضحكتك دي ولا قلبك كله حنيه

أنتى أجمل واحده في الدنيا

ايه اللي ناويه عليه

من غير كلام ومقدمات ولا ترتيبات

أنتي غير كل البنات

فيكي لقيت مميزات

وكل حاجة حلمت بيها لقيتها فيكي

من غير كلام ومقدمات ولا ترتيبات

أنتى غير كل البنات

فيكي لقيت مميزات

وكل حاجه حلمت بيها لقيتها فيكي

من غير كلام ومقدمات ولا ترتيبات

من غير كلام ومقدمات ولا ترتيبات