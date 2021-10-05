شبكة طرق تربط التجمعات البدوية مع طريق «السلوم - ليبيا» (صور)

نفذ الجهاز المركزى للتعمير أعمال إنشاء شبكة طرق تخدم القرى والنجوع التي تخدم التجمعات السكانية البدوية غرب مدينة مرسى مطروح، لربطها مع الطريق الدولي «براني - السلوم - ليبيا»، مما يعمل على وجود شرايين جديدة لتسهيل حركة التنقلات بين هذه المناطق مع المراكز التابعة لها غرب مدينة مرسى مطروح، لتنميتها والنهوض بمستوى البنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات في قطاع المنطقة الغربية، ضمن الخطة التي وضعتها الدولة للاهتمام بها.

موعد تسليم مشروع شبكة الطرق بالتجمعات البدوية

وقال اللواء آمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنه يجري العمل حالياً على الانتهاء من مشروع شبكة الطرق، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، لربط التجمعات البدوية بالطرق الرئيسية المؤدية حتى السلوم، وبدء أعمال الرصف لطريق «شماس» بطول 10 كيلومترات، وبعرض 7.5 متر، في منطقة سيدي براني.

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أن المشروع ينفذ في نطاق محافظة مطروح، تحت إشراف المهندسين علاء الجندي، وخالد عاشور، وسيد سيف، ومدير الجوده المهندس عبد السلام حجي، والمكتب الفني المهندسة هدير رجب، وسيتم تسليمة قريبا.

مشروعات جهاز التعير قي مطروح

وينفذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي العديد من المشروعات في صحراء مصر الغربية على أرض محافظة مطروح، من بينها أكبر مشروع ازدواج طريق خرساني غرب مصر، وهو طريق «سيوة - مطروح»، الذي يجري العمل به لتنمية سيوة، المدينة الواعدة للارتقاء بها في مختلف المجالات الأخرى، خاصةً السياحة والصناعة والزراعة، ويساهم في رفع المستوى الاقتصادى بها، ومشروعات مياه ومشروعات إنشاء آبار لحصاد مياه الأمطار، وشبكات طرق في القرى والنجوع، وغيرها من المشروعات التي توفر حياة كريمة لأهالي محافظة مطروح.