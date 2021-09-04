طريق الموت «سيوة - مطروح» يتحول لشريان تنمية بعد رصفه بالخرسانة

قال اللواء آمون مرتضى أبوعمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، إننا انتهينا من رصف أول 10 كيلو متر رصف خرساني في المرحلة الثالثة من مشروع ازدواج طريق «سيوة - مطروح»، موضحًا أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي يواصل العمل في الرصف الخرساني بطريق سيوة الجديد في القطاع الثالث على مدار الأسبوع بدون توقف، في مشروع تنموي ضخم وهو أول وأكبر طريق خرساني مزدوج في محافظة مطروح، يساهم في تنمية واحة سيوة.

رصف القطاع الثالث بطريق سيوة - مطروح لـ50 كم

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، في تصريحات صحفية، أن القطاع الثالث على طريق «سيوة - مطروح» يمتد بطول 50 كم متر من علامة الكيلو 100 وحتى علامة الكيلو 150 وبتكلفة استثمارية 420 مليون جنيه.

الدفع بشركتين لرصف طريق سيوة الخرساني

ودفع جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي للعمل في طريق «سيوة - مطروح» الخرساني بشركتين في نفس التوقيت للعمل في القطاع الثالث، مع استمرار أعمال الرصف الخرساني ليلاً لمراعاة ارتفاع درجات الحرارة الشديدة على طريق سيوة والتى تصل أحيانًا إلى 40 درجة مئوية.

طريق الموت يتحول إلى شريان تنمية

ويجري تحويل طريق «سيوة - مطروح» الشهير بطريق الموت، والذي حصد أرواح العديد من المواطنين من أبناء سيوة والزائرين، إلى شريان تنمية بعد ازدواج الطريق ورصفه بالخرسانة ليكون أول طريق من نوعة يجري رصفة بالخرسانة في نطاق محافظة مطروح، وجارٍ استكمال باقي المخطط بما يسهم في تنمية سيوة، في قطاع السياحة والتجارة، والنقل والمواصلات، خاصة أن سيوة واحة يعتمد اقتصادها على الزراعة ونقل منتجاتها عبر سيارات نقل ثقيل بحمولات كبيرة لا يتحملها إلا هذا الطريق الجديد بالمواصفات التي ينفذ بها.