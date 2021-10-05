توفيق عبد الحميد يكشف لـ«الوطن» تفاصيل عودته في رمضان 2022

شارك الفنان توفيق عبد الحميد، جمهوره صباح اليوم الثلاثاء، بمنشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» كشف فيه عن عودته للتمثيل مجددًا بعد غياب دام لسنوات طويلة وابتعاده عن الفن تمامًا.

توفيق عبد الحميد يعلن عودته

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف توفيق عبد الحميد حقيقة الأمر، قائلا: «بالفعل فأنا قد عرض عليّ عملان خلال هذه الفترة؛ ولكني لم أوقع على أي منهما حتى الآن».

وتابع عبد الحميد: «العملان المعروضان عليّ سيكونان في دراما رمضان 2022 ولكنهما مازالا في مرحلة التحضير والكتابة؛ ولذلك لم أتخذ قرارًا حتى الآن لأي منهما، وسأوافق على واحد منهما؛ ولكن إن شاء الله هكون على موعد مع جمهوري رمضان الجاي».

وعبّر الفنان توفيق عبد الحميد عن سعادته وامتنانه لمحبيه وجمهوره الذين سعدوا بخبر عودته مرة أخرى قائلا: «كنت مستني ألاقي حاجة كويسة تليق بمشواري الفني وقناعاتي علشان أقدر أرجع مرة ثانية».

يذكر أن الفنان توفيق عبد الحميد كان قد شارك جمهوره بمنشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك وقال فيه «إن شاء الله في رمضان القادم قد أكون ضيفا خفيفا عليكم في مسلسل جديد الله المستعان».

شائعات طاردت توفيق عبد الحميد

وكان قد تعرض الفنان توفيق عبد الحميد - مؤخرًا - لكثير من الشائعات بسبب ابتعاده عن الفن حيث انتشرت شائعات تفيد باعتزاله للفن وتحويل سيارته لتاكسي أجرة ليتمكن من العيش؛ ولكن هذا الأمر نفاه تمامًا، وأكد أنه ليس له أي أساس من الصحة وأنه لم يعتزل الفن ولكنه بعيد؛ لأنه لم تعرض عليه أعمال تليق بأن يقابل بها الجمهور مرة أخرى.