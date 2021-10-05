الفنان توفيق عبد الحميد يفاجئ جمهوره بعمل جديد في رمضان المقبل

تصدر اسم الفنان توفيق عبد الحميد، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب مفاجئته لجمهوره بدخوله في عمل جديد في السباق الرمضاني المقبل.

توفيق عبد الحميد يدخل في السباق الرمضاني المقبل

وأعلن الفنان توفيق عبد الحميد، من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، دخوله في عمل درامي جديد، سيعرض في شهر رمضان المقبل، قائلاً: «إن شاء الله في رمضان القادم قد أكون ضيف خفيف عليكم في مسلسل جديد الله المستعان».

توفيق عبد الحميد: أتمنى العودة لمجال الفن

وصرح الفنان توفيق عبد الحميد قبل نشره لهذا «البوست»، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يتمنى العودة لمجال الفن من جديد، خاصةً بعدما غاب عنه لفترة طويلة، كما أعلن رغبته في تقديم عمل هادف متخذاً أستاذه محمود مرسي، مثله الأعلى، وليس باحثاً عن أموال أو شهرة، قائلاً: «أتمنى أرجع للتمثيل وللناس بس مش علشان مزيد من الشهرة والفلوس، عايز عمل يخاطب عقول الناس ووجدانهم علشان حب الناس واحترامهم هو أعظم ما جنيته في رحلة الحياة».

توفيق عبد الحميد يريد عمل مثل «أبو العلا البشري»

وتطرق الفنان توفيق عبد الحميد في حديثه إلى أستاذه الراحل محمود مرسي رحمة الله عليه، قائلاً: «عايز أرجع للتمثيل بس عايز عمل زي أبو العلا البشري لأستاذي محمود مرسي الله يرحمه».

حقيقة اختفاء توفيق عبد الحميد من الوسط الفني

وكان السبب وراء ابتعاد الفنان توفيق عبد الحميد عن مجال الفن، هو تعرضه للانزلاق الغضروفي، حيث كان يتلقى العلاج من خلال حصوله على عدد من جلسات العلاج الطبيعي، كما أكد في تصريحات له سابقة لـ «الوطن»، أن رغم زيارته للعديد من الأطباء، إلا أن هذا يعالج مشاكله الصحية.