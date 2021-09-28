توفيق عبد الحميد: ظهرت مع كلابي للتبرؤ من «الصفحات المزيفة»

نشر الفنان توفيق عبد الحميد صورًا جديدًا من داخل منزله، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر مستلقيًا على فراشه بصحبة كلبين يدعيان «كاجو وجوكا»، والتي حظيت بتفاعل كبير على السوشيال ميديا.

توفيق عبد الحميد: تعبت من الصفحات المزيفة

بدوره قال الفنان توفيق عبدالحميد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن نشره لهذه الصور كان أمرًا متعمدًا من خلاله للتأكيد على أن هذه الصفحة هي الحساب الرسمي الوحيد الخاص به بعيدًا عن الصفحات «المزيفة» التي تحمل اسمه وتنشر على لسانه في كثير من الأحيان كلامًا غير صحيح.

واستطرد قائلًا: الحقيقة تعبت من الصفحات المنسوبة لي، وعندما أكتب أي شيء على حسابي الحقيقي، تأتيني تساؤلات كثيرة مثل، هو أنت توفيق عبدالحميد بجد؟ قولت أجاوب على السؤال ده لآخر مرة من خلال نشر صور جديدة من داخل منزلي تُنشر لأول مرة وغير موجودة على محركات البحث.

منزعج من صفحات السوشيال ميديا

وتابع توفيق عبد الحميد: في صفحات كثيرة على السوشيال ميديا تحمل اسمي، وفي الحقيقة لا تمت لي بصلة، وأحيانًا يتم نسب أمور وتصريحات لي بخلاف الحقيقة، وده شئ يزعجني كثيرًا، وأؤكد أن هذه الصفحة التي نشرت عليها صوري بصحبة كلابي هى الحقيقية ولا يوجد لي حساب آخر.