«أفشة» يختار إيهاب توفيق لإحياء حفل زفافه.. «السر في الانتماء»

اختار محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، إيهاب توفيق؛ لإحياء حفل زفافه، وذهب نجم المارد الأحمر إلى منزل توفيق للاتفاق معه على تفاصيل الحفل.

إيهاب توفيق يُحيي حفل زفاف أفشة

وعقب الزيارة، نشر إيهاب صورة وفيديو رفقة أفشة، معلقا: «شرفني كابتن محمد مجدي أفشة في خان المعز، وبحضور حبيبي سعفان ومجموعة كبيرة من الأصدقاء، ألف مبروك يا كابتن مصر الزواج وعقبال ما نشوف أولادك إن شاء الله».

وعلمت «الوطن»، أن السبب الرئيسي وراء اختيار «أفشة» لإيهاب توفيق، هو انتماؤه الشديد للنادي؛ فهو من أكثر المطربين الذين غنوا للأهلي في مناسبات عدة.

أغنية «طلقة»

وطرح إيهاب توفيق، مؤخرا، أغنية جديدة بعنوان طلقة، وهي من كلمات أحمد عبدالنبي، وألحان تيام علي، وتوزيع محمد شفيق.

وتقول كلمات الأغنية: «عوجانه لما بيتكلم ويبصلى وبإيده بيسلم، يخطف قلبى بنظرة، معلم أوى في التثبيت، يا سيدى على الشعر أما يهفهف، أنا قلبي بيرقص ويرفرف، جماله ده إزاي أنا نفسي أعرف عقلي هايشيط، طلقة يا ابا طلقة طلقة الجمال ده يا ابا طلقة طلقة كل مرة شوفته فيها سرقة قلت يخرب بيت دى طلة طلقة».

ألبوم كل يوم يحلو

جدير بالذكر أن آخر ألبومات إيهاب توفيق، كان ألبوم كل يوم يحلو، عام 2016، وتضمن 12 أغنية.