خطة تشغيل مراكز الشباب بالطاقة الشمسية.. تبدأ من شبرا الخيمة

وضعت وزارة الشباب والرياضة، خطة لاستخدام الطاقة الشمسية، صديقة البيئة، لتشغيل وإضاءة مراكز الشباب، ومراكز التنمية الرياضية والشبابية الاستثمارية في القاهرة والمحافظات الأخرى، وذلك في إطار الخطة العامة لتطوير مراكز الشباب.

تشغيل مركز التنمية الرياضية بشبرا بالطاقة الشمسية

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن أول المنشآت الرياضية التي تم استخدام الطاقة الشمسية فيها، مركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة؛ ليكون ترجمة حقيقية للتطوير والاستثمار الرياضي، والذي يعكس اهتمام القيادة السياسية بالبعد الاجتماعي لأفراد المجتمع.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أن إنشاء هذه المراكز والاهتمام بتطويرها، إحدى صوره؛ تحقيق الحق الدستوري في إتاحة ممارسة الرياضة بأدواتها وأهدافها لجموع أفراد الشعب المصري دون تمييز، فضلا عن كونها تتوافق مع رؤية الجمهورية الجديدة في إقامة منشآت فائقة الجودة لكل شرائح المجتمع، ومنافستها للأندية الرياضية الأهلية، بما لها من إمكانات وقدرات وأدوات باشتراكات عضوية تجاوز البعض منها المليون جنيه.

بروتوكول تشغيل مراكز الشباب بالطاقة الشمسية

وفي إطار خطة التطوير والاستثمار التي يتبناها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقع مجلس إدارة مركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة، التابع لوزارة الشباب، بروتوكول تعاون مشترك مع جمعية التعاون المهني للصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتركيب وحدة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء مجانا لتشغيل المركز.

ووقع البروتوكول، كل من المستشار علاء المهدي، أمين عام المكتب التنفيذي لمركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة، وشريف سيد مؤمن المدير التنفيذي للمشروع ممثلا عن جمعية التعاون المهني للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وشملت بنود البروتوكول، تركيب وحدات توليد طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء مجانا للمركز بهدف تشجيع استخدام هذه التكنولوجيا لتوفير الطاقة لمدة عام ميلادي؛ تلتزم خلاله الجمعية بتوفير الدعم الكامل من حيث توفير وحدات الطاقة الشمسية مجانا بدون أي مقابل، ضمن برنامج «المنح الصغيرة –مصر»، ويشمل توريد وتركيب الألواح وتوفير الصيانة لمدة عام كامل مقابل شهادة ضمان من الشركة، وضمان على ألواح الخلايا الشمسية لمدة 12 عاما من تاريخ التشغيل ضد عيوب الصناعة.

ويلتزم مركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة، بتغيير كافة وحدات الإضاءة داخل الأماكن المقترح بها تنفيذ المشروع إلى وحدات «الليد الموفرة»، وموافاة إدارة المشروع بصورة من فواتير العدادات الكهربائية أو قراءة من العدادات الإلكترونية، لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وتوفير مساحة 20 مترا مربعا فوق أسطح المبنى لتركيب الوحدة، على أن تؤول هذه الوحدة إلى مخازن وزارة الشباب والرياضة، وتحت إشراف مباشر من المكتب التنفيذي لمركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة.