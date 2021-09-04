وزير الرياضة لـ«الوطن»: استثمارات ورعاة وبث لدوريات مراكز الشباب

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن النسخ المقبلة من دوري مراكز الشباب ستشهد طفرة جديدة من الاهتمام والتعديل، بما يضمن لها الاستمرار في النجاح والوصول للأهداف المنشودة، وذلك ضمن خطة الدولة واستراتيجية التنمية المستدامة 2023 في ملف الشباب والرياضة، والتي تستهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتمكين الشباب.

وزير الرياضة: تعديلات وحقوق جديدة للنسخ القادمة لدوري مراكز الشباب

وذكر أشرف صبحي، في تصريحات خاصة، لـ«الوطن»، على هامش حفل ختام دوري مراكز الشباب النسخة 2021 بمدينة الغردقة، أن النسخ القادمة لمسابقات دوري مراكز الشباب، ستشهد تنفيذ خطة واستراتيجية جديدة لإدارة المسابقة بشكل احترافي، يضمن تحويلها إلى مسابقة استثمار، لتدر عوائد وأرباحا مالية تُنفق على تطوير المسابقة فنيا ودعائيا وشبابيا.

وأشار إلى دراسة التعاقد مع رعاة ورجال أعمال لتسليط الضوء على المسابقة، بالتوازي مع دراسة عقد بروتوكول تعاون مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون لبث مباريات التصفيات النهائية، بداية من الدور الـ16 لجذب الأنظار إليها.

«صبحي»: الرئيس وجه بتوسيع قاعدة الرياضة واكتشاف الموهوبين

وأوضح وزير الرياضة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بتوسيع ممارسة الرياضة في جميع المحافظات، والاهتمام باكتشاف المزيد من المواهب والأبطال في كل الألعاب الفردية والجماعية، والاهتمام بالمشروع القومي لاكتشاف الموهوبين والبطل الأولمبي، لافتًا إلى أن قطاعي الشباب والرياضة يشهدان طفرة هائلة على مدار 7 سنوات ماضية، وظهر مردود ذلك بشكل واضح في أكثر من صورة مشرفة ومعبرة عن مكانة وعراقة الدولة المصرية التي نظمت أكثر من 7 أحداث رياضية عالمية ضخمة، وخرجت جميعها بصورة حضارية ومشرفة ومبهرة، نالت إعجاب وإشادات كل دول العالم بمؤسساته الرياضية الرسمية، وعلى رأسها اللجنة الأولمبية الدولة، والاتحادات الدولية لكل الألعاب التي نظمت مصر بطولات دولية لها.

وأشار الوزير إلى تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد في 2021 في ظل انتشار وتفشي جائحة كورونا، ورفض كثير من دول العالم الكبرى لتنظيم أي أحداث رياضية بسببها، ثم كأس العالم للرماية، والخماسي الحديث، وبطولة العالم للسلاح، والبطولة العربية للرماية، وبطولتي أفريقيا للدراجات المضمار والطريق، وحاليًا بطولة العالم لدراجات المضمار، وكلها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

«عبد الجابر»: رفع ميزانية دوري مراكز الشباب إلى 30 مليون جنيه

من جانبها، قالت إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والمشرف العام على بطولة دوري مراكز الشباب، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرر زيادة ميزانية تكلفة النسخة الأخيرة لدوري مراكز الشباب 2021 من 5 ملايين جنيه إلى 30 مليونا، ما كان له أكبر الأثر في نجاح البطولة، وزيادة عدد المشاركين، وتوفير أوجه الاهتمام والرعاية بالمسابقة.

وذكرت «عبد الجابر» لـ«الوطن»، أن اللجنة المنظمة للبطولة ولجنة المسابقات ستعقدان اجتماعا خلال الأيام المقبلة، لوضع الترتيبات والتجهيزات ومواصفات واشتراطات وقواعد المشاركة في نسخة دوري مراكز الشباب التاسعة المقبلة 2021-2022.

«كامل»: النسخة الحالية أتاحت الفرصة لاكتشاف مزيد من الموهوبين

وقال المعلق الكروي خالد كامل، مدير البطولة، ورئيس لجنة المسابقات، لـ«الوطن»، إن النسخة الحالية من دوري مراكز الشباب هي الافضل في تاريخ البطولة، لأنها حظيت باهتمام كبير، وطُبقت فيها كل القوانين والاشتراطات، وخلت من جميع مظاهر المجاملات والوساطات، حيث تم فلترة جميع الفرق المشاركة باستبعاد كل من تجاوز 21عاما، وأتاحت الفرصة لاكتشاف مواهب جديدة من اللاعبين في كل المحافظات.

«صقر»: ضرورة خلق روح المنافسة للوصول إلى البطل الأولمبي

وأضاف الناقد الرياضي أسامة صقر، عضو لجنة المسابقات للبطولة، لـ«الوطن»، أن اللجنة خاطبت وزير الرياضة، بضرورة تحديث فكرة دوري مراكز الشباب، واستحداث أفكار جديدة بخلاف كرة القدم، يكون الهدف منها فكرة البطل الأولمبي والموهبة الرياضية، لأن بطولة دوري مراكز الشباب حققت الكثير من المستهدف لها وخلق نوع من التنافس على إحراز مثل هذه البطولة، مع جوائزها المالية الكبيرة وإفراز نجوم في لعبة كرة القدم لم تحظ بالظهور والانتشار كما يحدث الن بعد ثماني بطولات.

وكان فريق المحسمة المحطة، ممثل محافظة الإسماعيلية، فاز بالنسخة الحالية من دوري مراكز الشباب 2021 على حساب فريق بليفا بني سويف، وحصل على درع البطولة، وجائزة مالية 150 ألف جنيه.