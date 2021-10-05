36 مرشحا يتنافسون على إدارة نادي طنطا وانسحاب سيدة

تشهد انتخابات مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي منافسة شرسة على مقاعد المجلس، حيث أغلق باب الترشح قبل ساعات، على 37 مرشحا، بينهم 3 مرشحين يتنافسون على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي، و6 مرشحين لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

منافسة شرسة على مقاعد أمين الصندوق وفوق السن

ويتنافس عدد 4 مرشحين على منصب أمين الصندوق في نادي طنطا الرياضي، و15 مرشحاً ومرشحة على منصب عضو مجلس إدارة فوق السن، وعدد 9 مرشحين على مقاعد الشباب.

قائمة رئيس النادي الحالي

وأعلن رئيس النادي الحالي، المحاسب فائز عريبي، عن قائمته، وتضم:

- محاسب فائز عبد لحميد عريبى (رئيسا)

- محاسب محمد ابو فريخة (نائبا)

- المستشار محمد صدقى (أمين صندوق)

الأعضاء فوق السن:

- محاسب ياسر عنتر المنشاوى

- الدكتور محمد ابراهيم سويلم

- المستشار محمد أمين العوانى

- الدكتور أحمد شمس الدين

- المحاسب محمد عبد الله ابو حسين

الأعضاء تحت السن :

- محاسب كريم ممدوح أبو العزم

- دكتور عمر عصام شوبير، نجل شقيق الإعلامي أحمد شوبير.

قائمة المحاسب أحمد ثروت محمد جابر

محاسب احمد ثروت محمد جابر (رئيسا)

المستشار عصام عبد الستار أبو زيد (نائبا)

المحاسب محمد شوقى محمد نجيب (أمين صندوق)

الأعضاء فوق السن :

- الدكتور عمرو محمد طه حلويش.

- محاسب ابراهيم السيد ابراهيم القاضى

- الدكتور أحمد رياض زكريا المنشاوى

- المحاسب تامر محمد فنون

- المحاسب عبد العزيز محمد سليمان

الأعضاء تحت السن:

محاسب حسين ياسين محمد ياسين

- المهندس محمد إيهاب على حافظ.

بينما لم يعلن اللواء ايهاب حنتيرة، المرشح على انتخابات مقعد رئيس مجلس إدارة النادي عن قائمته التي يخوض بها الانتخابات.

وبعد غلق باب الترشح، أعلنت المرشحة رويدا محمود أحمد النجار، اعتذارها عن استكمال العملية الانتخابية، وعليه سيتم رفع اسمها من كشوف المرشحين.