«السياحة»: نقل مومياء الملك «مرن رع» بسبب هبوط أرضي

قال الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إنه تم نقل مومياء الملك مرن رع، أحد ملوك الأسرة السادسة إلى قاعة مجاورة داخل متحف «ايمحتب» بسقارة، وذلك بسبب وجود هبوط وتشقق بسيط في أرضيات القاعدة التي كان موجودًا بها.

وأضاف «عثمان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المومياء بحالة ممتازة وموجودة بفاترينة العرض بالقاعة الجديدة، ويزورها الجمهور، موضحا أن مومياء الملك «مرن رع»، والتي تعود للدولة القديمة هي أفضل مومياء في العالم؛ لاحتفاظها بألوانها الطبيعية.

نقل مومياء الملك مرن رع إجراء طبيعي

وأشار إلى أنه بمجرد إجراء عملية الصيانة ومعالجة الهبوط الأرضي، تعود المومياء للقاعة المخصصة لها، موضحا أن عملية نقل مومياء الملك مرن رع، إجراء طبيعي يتم في حال وجود أي أمر طارئ حتى إذا كان بسيطًا.

متحف ايمحتب يمين منطقة سقارة الأثرية

يشار إلى أن متحف ايمحتب يقع يمين منطقة سقارة الأثرية، ويضم أكثر من ‏250‏ قطعة أثرية،‏ وتم منحه هذا الاسم تخليدا لذكرى المهندس المعماري المصري القديم ايمحتب، والذي كان صاحب الفضل في إقامة المقبرة الهرمية،‏ فضلا عن إنشائه المجموعة الهرمية للملك زوسر أحد ملوك الأسرة الثالثة.

ويتكون المتحف من‏ 6 ‏ قاعات عبارة عن صالة طويلة بها قاعتان ثم ‏4‏ قاعات على امتداد الصالة علي الجانبين،‏ وتقع الأولى في مواجهة المدخل، وتحتوي على قاعدة تمثال للملك زوسر،‏ بالإضافة إلى وجود ‏4‏ لوحات جرافيك تستعرض فن العمارة قبل وبعد ايمحتب.

ويعتبر ايمحتب، أول وأشهر معماري في التاريخ؛ فهو أول من بنى معبدا بالحجر في التاريخ المصري، وأول من استخدم الأعمدة في البناء، وقبله كانت المعابد تبنى من البوص والخشب والطين وسعف النخيل؛ ليس هذا فحسب؛ بل أنه أول من سقف المعابد بكتل من الحجارة، وأول من شيد تمثالا فوق الأرض، ووضعه في مقصورة وقبله كانت التماثيل توضع تحت الأرض.