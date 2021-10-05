احتفالية شبان القليوبية بنصر أكتوبر تحت شعار «الطريق للجمهورية الجديدة»

تحت شعار «مصر الحرب والسلام الطريق للجمهورية الجديدة»، استضافت جمعية الشبان العالمية، في مقرها بمدينة بنها، احتفالية بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية/ ومصطفى عبد الحميد فرج، الممثل القانوني لجمعية الشبان ببنها، والدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، واللواء خالد عبد اللطيف، رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية، والدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبا المحافظ، والدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة، وأبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من المسؤولين بالمحافظة، وأشرف محمود، مدير الموهوبين والتعلم الذكي بتعليم القليوبية.

أوبريت مصر الحرب والسلام الطريق للجمهورية الجديدة شعار الاحتفالية

تضمنت الاحتفالية تقديم أوبريت «مصر الحرب والسلام الطريق للجمهورية الجديدة»، وكلمة ألقاها الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وفقرة قدمها طلبة الصم والبكم عن بطولات حرب أكتوبر.

محافظ القليوبية: 6 أكتوبر يوم تاريخي في تاريخ مصر

وقال محافظ القليوبية إن مصر تحتفل اليوم بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، ذلك اليوم التاريخي الذي سجل فيه التاريخ أعظم بطولات قواتنا المسلحة الباسلة ومن ورائها شعب مصر العظيم، يوم عبرت فيه قواتنا المسلحة وعبرت معها الأمة العربية كلها إلى غدٍ مشرق ومستقبل أفضل لأوطاننا وشعوبنا.

فرج: مصر باقية بشعبها وجيشها وشرطتها

وأكد مصطفى عبد الحميد فرج، الممثل القانوني لمدارس وجمعية الشبان بالقليوبية، أن مصر باقية بشعبها وجيشها وشرطتها ومؤسساتها الوطنية، وأنها ستظل تقفز فوق الأزمات بعزائم أبنائها المخلصين، مشيراً إلى أنه «من الواجب علينا محاربة الأفكار الهدامة الداعية للصراع والعنف والكراهية، وأن نتمسك بقيم المحبة والسلام، والعمل على استعادة روح أكتوبر في مواجهة التحديات، والوقوف ضد كل من يسعى لإثارة الفتن والإشاعات المغرضة للنيل من استقرارا الوطن».