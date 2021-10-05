المسلماني: جو بايدن زار مصر قبل حرب أكتوبر والسادات لم يقابله

قال أحمد المسلماني، الكاتب والمحلل السياسي، إنه في عام 2020 أصدر مؤرخ إسرائيلي، وكان طيارًا في حرب 73، كتابًا تحدث فيه عن زيارة للرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، إلى مصر، قبل حرب أكتوبر، وكان وقتها «سيناتور» صغير السن، ولم يقابله وقتها لأنه كان يجري زيارة إلى الدول العربية استعدادًا للحرب، فالتقى عددًا من الشخصيات المصرية منهم الكاتب محمد حسنين هيكل، والذي قال له إن مصر لا يمكن أن تحارب، ثم فوجئوا بأن مصر بدأت حرب أكتوبر.

مباحثات بين مصر وأمريكا

وأضاف «المسلماني»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الثلاثاء، أنه في حرب أكتوبر كانت هناك منظومة عظيمة الأداء، وانسجام كبير بين مختلف المؤسسات، والوزير الأمريكي السابق هينري كيسنجر قال إن الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات أرسل مستشاره للأمن القومي، محمد حافظ إسماعيل، للتباحث مع نظيره الأمريكي، وحينها أكد أن مصر لا تريد الحرب وترغب في السلام وتحريك القضية، وعرض أمريكي للوساطة، وبناء على ذلك دعا الجانب المصري نظيره الأمريكي لزيارة مصر، وكان هذا عنصرًا من عناصر الخداع الاستراتيجي.

تقارير تأثرت بدعاية مصر

وتابع الكاتب والمحلل السياسي أن كيسنجر طلب من وحدة الاستخبارات في وزارة الخارجية تقريرًا عن الأوضاع بين مصر وإسرائيل، فردوا عليه بأنه لا يوجد ما يقلق، وأن مصر لن تحارب، كما أن هناك ثلاث جهات، وهي الـ«سي آي إية»، و«الموساد»، والخارجية الأمريكية، أكدوا أن الحشود الموجودة على الجبهة مكررة مملة ولا معنى لها.

وأوضح: «وهذه الحالة أعطت ثقة في قرارات الرئيس السادات بأن مصر لن تحارب، خاصة وأن الخبراء الروس يخرجون من مصر، بل ووصل الأمر إلى أنه عندما اندلعت حرب أكتوبر كانت التقارير الأولية لديهم بأن إسرائيل هي من بدأت الحرب لأن مصر لا يمكن أن تحارب».