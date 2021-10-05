الغباري: حرب أكتوبر «معجزة».. والعالم اعتقد أن مصر لن تحارب

قال اللواء محمد الغباري، المدير الأسبق لكلية الدفاع الوطني، اليوم، إن حرب أكتوبر تعتبر معجزة، لأنها كانت شبه مستحيلة والعالم كله ظن أن مصر كانت جثة هامدة، ولكن 180 ألف جندي مصري عبروا أكبر ساتر ترابي في 6 ساعات، وهذا يعتبر إعجازا، لأن مصر قبل الرئيس جمال عبد الناصر، لم يكن لديها كليات ومعاهد لتدريس العلوم الاستراتيجية والعسكرية، معقبًا: «الأمريكان لما كانوا يرضوا عننا بياخدوا واحد أو اتنين يدرسوا لهم».

الأسلحة الهجومية والحرب

وأضاف «الغباري»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مصر كانت تمتلك أسلحة دفاعية، والإسرائيليون اعتقدوا أن مصر لن تحارب دون أسلحة هجومية، والخطة بُنيت على أن الجانب الإسرائيلي مطمئن لأن مصر لا تمتلك إمكانيات الحرب.

وتابع: «ولكي تنجح مصر في خداع العدو، كان السادات يقول إنه لن يحارب ويسعى لصنع السلام، ولكن كان هناك تدريبات عسكرية ضمن التدريبات الكثيرة التي تنفذها مصر، وأخذت معدات الحرب إلى منطقة القناة، وطمروها في التراب، وذلك يوم 4 أكتوبر».

الإسرائيليون اعتقدوا أن السادات لن يحارب

وتابع المدير الأسبق لكلية الدفاع الوطني: «الإسرائيليون اعتقدوا أن السادات بيضحك على شعبه وجيشه، وفي نفس الوقت كان الرئيس الأسبق محمد أنور السادات يستعد للحرب، وجولدا مائير -رئيسة الوزراء الإسرائيلية آنذاك- قالت إن السادات لن يحارب لأنه لا يمتلك الأسلحة الهجومية»، مشيرًا إلى أن الروح المعنوية للجنود كانت مرتفعة ولذلك كانوا يحاربون بقوة كبيرة، وينجزون الأعمال بسرعة، وكانت القوة الدافعة لهم غريبة وقوية نتيجة لروحهم المعنوية.

تحديات الوضع الحالي

أما عن الوقت الحالي، قال إن السيسي، كان أول رئيس يضع تخطيطا استراتيجيًا لمدة 15 عامًا، وفي السنوات السابقة، كانت الخطط توضع لمدة خمس سنين، وفي بعض الأحيان لا تتوفر الميزانية المناسبة لتنفيذ الخطة، مشددًا على أن الرئيس أنشأ الأسطولين الشمالي والجنوبي من أجل الحفاظ على الحدود، وهذه كلها دروسًا من حرب أكتوبر وإبعاد المخاطر عن مصر.