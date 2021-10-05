ندوة ثقافية عن عبقرية حرب أكتوبر بجامعة بورسعيد

نظمت جامعة بورسعيد ندوة ثقافية، اليوم، عن عبقرية حرب أكتوبر في تحرير سيناء ضمن فعاليات جامعة للاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد، وحضر الاحتفالية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة وبطل الصاعقة اللواء محي الدين نوح قائد المجموعة 39، واللواء فكري صالح أحد أبطال الصاعقة، وجندي مقاتل الفنان أحمد فؤاد سليم والفنان سامح الصريطي سفير الثقافة الرياضية والفنان التشكيلي فريد ياسين شقيق الفنان الراحل محمود ياسين، واللواء أيمن حب الدين أحد أبطال الدفاع الجوي، ودكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد لشؤون الطلاب.

محافظ بورسعيد: القوات المسلحة علمتني عشق الوطن

واستعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد هجرته فى عام 1969 طفلا صغير وكيف علمه أهله ومدرسته عشق الوطن، وأنه شاهد أبطال القوات المسلحة وهم يدافعو عن الوطن ولا ينسى التعامل مع الطائرات التي كانت تستهدف المهاجرين كما أن والدته طالبته بتحمل الصعاب لأجل الوطن لأنه بكى من الوقوف في طابور الجمعية ليشتري السكر.

وقال محافظ بورسعيد إن المؤسسة العسكرية علمتنا إنكار الذات ويجب أن نستمر في قفزات التطوير لبلدنا كما قال الرئيس السيسي وأضاف أنه لولا حرب أكتوبر التي استعادت العزة والكرامة ما وصلت مصر للتطوير.

غندر: بورسعيد فرض عليها خط الدفاع الأول في حروب خاضتها مصر

وأكد دكتور حسنى غندر رئيس المكتب التنفيذى للاتحادات الدولية أنه أصبح لمصر بعد حرب أكتوبر درعا وسيفا كما قال الزعيم الراحل «السادات»، وهي ذكرى لا تنسى كما أن بورسعيد فرض عليها أن تكون خط الدفاع الأول في الحروب التى خاضتها مصر.

وأوضح أنه يجب علينا أن نستعيد الذكريات والتجارب من معركة رأس العش في حرب الاستنزاف وعلينا أن نفخر بقيادتنا السياسية وبالرئيس السيسي الذى حافظ على مصر وتصدى لأعدائها، مشيرا إلى أننا في بورسعيد نعرف مرارة الهجرة.