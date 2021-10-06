عقارات ووحدات سكنية معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.. تعرف عليها

تسري ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% على جميع العقارات والوحدات السكنية عند التصرف فيها بالبيع مع إعفاء عدد من العقارات وفقاً للقانون رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 158 لسنة 2018.

ووفقاً للقانون تعفي من سداد ضريبة التصرفات العقارية جميع الوحدات السكنية والعقارات بالقرى في جميع أنحاء مصر، إلى جانب إعفاء التصرفات العقارية للوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات.

القانون يعفي الهبة بين الأصول والفروع

وأعفى القانون أيضا العقود بالهبة بين الأصول والفروع، وكذلك لا يعد تصرفًا خاضعًا للضريبة البيوع الجبرية ونزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما أنه لا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو المشروعات ذات النفع العام، لافتًا إلى أنه تم إلغاء تقديم ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية حال شهر العقار أو تقديم خدمة على العقار محل التصرف، وذلك بالقانون رقم 5 لسنة 2021، وذلك تيسيرًا من مصلحة الضرائب المصرية للمجتمع الضريبي.

وبحسب القانون رقم 158 لسنة 2018 يلتزم المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ «التصرف العقاري» ويسرى مقابل التأخير المُقرر بقانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يومًا.

وأعلنت وزارة المالية أمس إتاحة إمكانية إخطار مصلحة الضرائب المصرية عند التصرفات العقارية الخاضعة للضريبة عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة أو بأي وسيلة إلكترونية على النموذج ( 16 مكرر حصر) .

ووفقاً للموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، أكدت على أنها إتاحت نموذج 16 مكرر حصر (إخطار بواقعة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها) إلكترونيًا على كل من منظومة الإقرارات الإلكترونية ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة.

وتفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (2.5%) من قيمة العقار المباع، وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، وكذلك سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

وأشارت مصلحة الضرائب العقارية إلى أن إتاحة إخطار ضريبة التصرفات العقارية ودفعها على الإنترنت يعد استكمالًا للخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية.