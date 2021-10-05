القبض على هارب من 34 حكما قضائيا في قضايا شيكات

كشفت أجهزة الأمن، تفاصيل ما نشر على أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متضمنا شكوى لأحد الأشخاص، ادعى خلالها تقاعس الأجهزة الأمنية، عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، ضد أحد الأشخاص، في واقعة إصدار شيك بدون رصيد، لعلاقته بأحد ضباط الشرطة، بالفحص تبين عدم صحة ادعاء الشاكي حول علاقة المحكوم عليه بأحد الضباط، ما حال دون ضبطه على ذمة الأحكام الصادرة ضده.

الأمن يضبط المتهم الهارب

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد المحكوم عليه (مالك مكتب استيراد وتصدير- ومقيم بمحافظة الإسكندرية)، سبق الحكم عليه في (34) قضية بتهم إصدار شيكات بدون رصيد، وجرى استهدافه عدة مرات بمحل إقامته، وأماكن تردده، وتبين هروبه، وباستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد مكان اختبائه بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، وبتاريخ 23 سبتمبر 2021 جرى ضبطه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكي، لادعاءاته الكاذبة بتقاعس الأجهزة الأمنية، عن ضبط المحكوم عليه.