بريد الوطن.. ساعدني في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد طليقي يا وزير الداخلية

أنا سيدة مطلقة غيابياً، تركنى زوجى مع 4 بنات، وقمت برفع عدة دعاوى قضائية عليه حتى أحصل على حقوقى وحقوق بناتى، اللاتى يدرسن فى مراحل التعليم المختلفة، ويحتجن إلى مصاريف كثيرة لتعليمهن وحياتهن، وخاصة أننى لا أعمل مع حصولى على بكالوريوس تجارة، ورغم كثرة الأحكام التى حصلت عليها ضد طليقى، فإننى لا أستطيع تنفيذها، بسبب هروبه من منزل لمنزل، مع العلم أن مكان عمله معروف فى إحدى الوظائف الإدارية فى أحد المستشفيات الخاصة، وكل أملى أن أنجح فى تنفيذ الأحكام التى حصلت عليها ضد طليقى، ولذلك أناشد السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية التوجيه بتنفيذ تلك الأحكام حتى لا تضيع حقوق بناتى.

«س.ج.أ»

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