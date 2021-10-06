«الوزراء»: جرعات لقاح كورونا في مصر تفوق بكثير عدد من سجلوا للحصول عليها

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك توجها بالفعل بالنزول بسن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إلى تحت سن الـ 18 سنة، حيث إذ توافرت لدينا كميات كبيرة من اللقاحات سننزل بالتطعيم لسن الـ 12 سنة وفقًا للمتبع عالميًا، موضحًا أن أقل سن أجيز الحصول على اللقاحات في العالم هو سن الـ 12 سنة فقط، «بس هنحاول ننزل بالسن حتى 15 في الوقت الحالي»، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية.

الأطفال في سن 12 عاما أكثر احتياجًا للقاحات

وأضاف «سعد»، أنه يرى أن الأطفال في سن الـ 12 و13 عامًا، يكونون في حاجة للقاح أكبر من الأكبر سنًا كونهم في حاجة للذهاب إلى المدارس، والحصول على العملية التعليمية بشكل سليم، مؤكدًا أنه سيحدث قريبًا تطعيم هذه الفئة عندما تتوافر لدينا الكميات اللازمة والنوعيات المناسبة من اللقاحات التي تصلح لهذه الفئات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اللقاحات المناسبة لهذه الفئات هو أمر تحدده اللجنة العلمية لمجابهة كورونا، وكذلك وزارة الصحة.

نادر سعد يكشف عدد جرعات اللقاح التي وصلت مصر

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن عدد من حصل على التطعيمات في مصر يقدر بـ 13 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى، من بينهم 7 ملايين مواطن حصلوا على الجرعتين، متوقعًا زيادة نسبة الحاصلين على اللقاحات خلال الفترة المقبلة، إذ أننا لأول مرة نصل لمرحلة أن تكون عدد اللقاحات المتوافرة في مصر، أكبر بكثير من الأعداد المسجلة على وزارة الصحة والسكان للحصول على لقاحات كورونا، فعدد اللقاحات وصل لـ 60 مليون جرعة في مصر.