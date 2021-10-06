تنفيذ 426 مشروعا في سيناء خلال 7 سنوات بمليارات الجنيهات.. أبرزها التجلي الأعظم

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الجهاز المركزي للتعمير بالوزارة، نفذ خلال الفترة من 2014 وحتى الآن 426 مشروعًا لصالح سيناء ومدن القناة بمليارات الجنيهات، في إطار تكثيف الجهود لخدمة أهالى سيناء ومدن القناة، لما تمثله تنمية هذه المنطقة من أمن قومى لمصر.

تحسين مستوى المعيشة لأهالي سيناء

وأوضح وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء؛ تزامنًا مع ذكرى نصر أكتوبر، أن تلك المشروعات التي جرى تنفيذها على أرض الفيروز، تستهدف المساهمة في تنمية سيناء من خلال تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين والقرى والتجمعات البدوية النائية، وتعمير صحراء سيناء، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في هذه المناطق، بما يحقق تحسين مستوى المعيشة للأهالى وتوفير احتياجاتهم من الغذاء والخدمات، وتسهيل الحركة، وربط سيناء بالوطن الأم.

تطوير موقع التجلي الأعظم بـ3 مليارات جنيه

وأوضح «الجزار»، أن من أهم المشروعات في سيناء، تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسانت كاترين، التي يتم تنفيذها حاليا، بتكلفة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن مكونات المشروع المخطط تنفيذها تشمل «تطوير النزل البيئي، مصر سيناء – إنشاء النزل البيئي الجديد (امتداد) – إنشاء ساحة السلام – إنشاء فندق جبلى – إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء المجمع الإداري الجديد – تطوير المنطقة السياحية – تطوير مركز البلدة التراثية – تطوير منطقة البيوت البدوية – إنشاء المنطقة السكنية الجديدة»، بجانب إنشاء شبكات الطرق والمرافق وأعمال الوقاية من السيول.

جارٍ تنفيذ 98 مشروعًا بسيناء

وأضاف: بالنسبة لمشروعات الطرق، تم وجارٍ تنفيذ 98 مشروعًا بإجمالي أطوال 926 كم نفذ منها 854 كم، وجارٍ تنفيذ 72 كم، وكذا تنفيذ 32 مشروعًا بمحور التنمية المتكاملة لأهالى سيناء، بجانب تنفيذ التجمعات السكنية للتجمعات التنموية الجديدة، وتشمل إنشاء تجمعات سكنية لـ 22 تجمعا تنمويا جديدا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 18 تجمعًا سكنيًا، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية لـ 17 تجمعا تنمويا لزيادة عدد البيوت البدوية بإنشاء 950 بيتًا إضافيًا لاستيعاب الأسر المستفيدة من المشروع، وجارٍ العمل بـ 4 تجمعات بقرى الصيادين بمنطقة إغزايون.

تنفيذ أكثر من 16 ألف وحدة سكنية

وأشار الوزير، إلى أن مشروعات الإسكان تشمل تنفيذ أكثر من 16 ألف وحدة سكنية؛ بهدف توفير المسكن الملائم لأهالي سيناء ومدن القناة بما يتناسب مع طبيعة الأهالي، وتتنوع الوحدات السكنية التى تم وجارٍ تنفيذها بين «إسكان بدوي – إسكان اجتماعي – بديل للعشوائيات والأولى بالرعاية»، بجانب تنفيذ عددٍ من مشروعات المرافق والخدمات.

من جانبه، أوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن مشروعات الطرق تشمل محور 30 يونيو الحر ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية بطول 95 كم وعرض 80 مترًا، الذي يبدأ من جنوب بورسعيد حتى يتقاطع مع طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي، وبه عدة أعمال صناعية، ويهدف المشروع إلى زيادة الربط بين سيناء والدلتا، مما يساهم في إسراع معدلات التنمية، ويعد طريق النقل الأساسي لخدمة تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، واستيعاب الزيادة في الحركة المرورية المتوقعة نتيجة تنفيذ هذه المشروعات، وربط موانئ البحر المتوسط بموانئ البحر الأحمر.

وأضاف اللواء محمود نصار، أنه ضمن مشروعات الطرق طريق القسيمة/الكونتلا/النقب بطول 150كم، وهو طريق رئيسي يمثل محورا عرضيا رئيسيا للتنمية في عمق سيناء، ويربط ساحل البحر المتوسط بمحافظة شمال سيناء وساحل البحر الأحمر بمحافظة جنوب سيناء، وجميع المحاور الطولية والمدن الرئيسية بعمق سيناء، بجانب مشروعات الطرق الداخلية بمدن شمال وجنوب سيناء، ومشروعات طرق ربط القرى بالطرق الرئيسية القائمة لتحسين جودة الطرق بمدن سيناء، وتنمية القرى وتسهيل نقل منتجاتها وسرعة إمداد هذه القرى باحتياجاتها.

رفع كفاءة 6 ميادين بمدينة العريش

وأشار رئيس المركزي للتعمير، إلى أنه تم تنفيذ مجموعة طرق تنموية بالعريش والحسنة ونخل والروضة لربط قرى وسط وشمال سيناء بالطرق الرئيسية القائمة بإجمالي أطوال 40 كم، بجانب رفع كفاءة 6 ميادين بمدينة العريش، وبعض الطرق المؤدية للميادين الرئيسية بأطوال حوالى 8.5 كم، ومجموعة طرق داخلية ورئيسية بمحافظة جنوب سيناء، ضمن خطة الجهاز لتحسين جودة الطرق واستكمالها.

وقال: قام الجهاز بتنفيذ 9 مشروعات طرق بمحافظة جنوب سيناء بتمويل من المحافظة، بمدينة الطور، ومشروعات طرق أخرى بمدن أبوزنيمة، ودهب، وشرم الشيخ وسانت كاترين، ومنطقة نبق بمدينة شرم الشيخ، وطرق بالقنطرة شرق والقرى التابعة لها ووادى التكنولوجيا بإجمالى أطوال 77 كم، بجانب تنفيذ مشروعات طرق داخلية بالمدن والقرى الأكثر احتياجا بمحافظة شمال سيناء، والطريق الرابط بين عمارات الإسكان الاجتماعي بقرية السبيل وحي المساعيد بمدينة العريش، و 21 طريقًا و2 كوبري بمدن القناة، بإجمالى أطوال 112 كم، وطرق بأطوال 28 كم بالحسنة والعريش بمحافظة شمال سيناء، وبالقنطرة شرق، ورفع كفاءة طريق أبوعطوة بمدينة الإسماعيلية، وبعض الطرق بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، وتوسعة ورفع كفاءة ازدواج شارع الجيش بمحافظة السويس، وجارٍ حاليًا تنفيذ مشروعات طرق أخرى بإجمالي أطوال 210 كم، بجانب التحضير للبدء في تنفيذ طرق خلال العام المالي الحالي بإجمالي أطوال 30 كم وكوبرى علوى.

تنفيذ 28 مزرعة نموذجية

وأضاف رئيس المركزي للتعمير، أن مشروعات التنمية المتكاملة لأهالى سيناء، تهدف إلى تنمية التجمعات البدوية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء لتحقيق مستوى اقتصادى واجتماعى مناسب للأهالى وتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء (خضروات ــ فاكهة ــ أسماك ــ لحوم) بأسعار مخفضة بمدن سيناء وتوفير فرص عمل للبدو بعد تدريبهم، حيث إن أكثر من 90% من العمالة بهذه المزارع ومنافذ البيع من أهالى التجمعات المقام فيها هذه المزارع، وتتمثل أنشطة المشروعات، في استغلال المياه الجوفية المتوافرة في إنشاء مجتمعات تنموية متكاملة تضم: مزارع سمكية مكثفة، وصوبا زراعية وزراعات خضراوات مكشوفة، وزراعات أشجار فاكهة، وزراعة النخيل، وتربية ثروة حيوانية، ومشاتل لإنتاج الشتلات لتغذية التجمعات، واستخدام الطاقة الشمسية، وحفر آبار، ومباني خدمات ( مدرسة 6 فصول - دار مناسبات – وحدة صحية – منافذ بيع لمنتجات المزارع – مشغل لتدريب الفتيات والمرأة)، موضحًا أنه تم تنفيذ 28 مزرعة نموذجية بإجمالى مساحة 1100 فدان ومشروع إسكان أولى بالرعاية بطابا، وصيانة وتشغيل وتنمية مزارع التنمية المتكاملة بالتجمعات البدوية التى تم تنفيذها، وجارٍ دراسة تنفيذ عددٍ من المشروعات التنموية الأخرى خلال العام المالي الحالي.

وأضاف اللواء محمود نصار، أن التجمعات السكنية الجاري تنفيذها لخدمة التجمعات التنموية الجديدة، تهدف إلى تعمير المناطق الواعدة بوسط وشمال وجنوب سيناء، وزيادة المساحات المعمورة بسيناء واستصلاح وزراعة الأحوزة التنموية لهذه القرى وتوفير فرص عمل للشباب، وجذب أبناء سيناء وشباب محافظات الدلتا للعمل والسكن في هذه القرى، وتضم هذه التجمعات حوالى 1650 منزلا على الطراز البدوى، بالإضافة إلى المبانى الخدمية اللازمة بكل تجمع (ديوان – مسجد - مدرسة تعليم أساسى - وحدة صحية - ساحة رياضية - مجمع محال )، وتوصيل شبكات المرافق لها.

تنفيذ 1738 منزلا بدويا

وأوضح اللواء محمود نصار، أن مشروعات الإسكان، تهدف إلى توفير المسكن الملائم لأهالى سيناء بما يتناسب مع طبيعة الأهالى، وتشمل تنفيذ 1738 منزلا بدويا، و14560 وحدة إسكان اجتماعى، و496 وحدة سكنية بإسكان بديل للعشوائيات، وتحسين بيئة السكن للأهالى الأولى بالرعاية «سترة» بإجمالى 286 منزلا بالإسماعيلية.

وأشار إلى أن مشروعات المرافق والخدمات تهدف إلى توفير البنية الأساسية والمرافق للمناطق الصناعية الجديدة المطلوبة لبناء وتشغيل المصانع وتوصيل المرافق للتجمعات والقرى القائمة وإنشاء المبانى الخدمية، مضيفًا أن مشروعات توصيل المرافق تشمل، ترفيق قطع أراض بديلة للعشوائيات بالرويسات، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى وشبكة الطرق، وتنفيذ البنية الأساسية بالمنطقة الصناعية جنوب الرسوة ببورسعيد، وأعمال البنية الأساسية لمنطقة بحرى الحوض السمكى بالمنطقة الصناعية جنوب الرسوة، والبنية الاساسية (طرق - مياه - صرف صحي – تليفونات - كهرباء)لمساحة 35 فدانا كجزء من المرحلة العاجلة لمرافق المنطقة الحرة العامة بمحافظة الإسماعيلية، وأعمال رفع منسوب مساحة 356 فدانا بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، والملاصقة لبحرى الحوض السمكى، والبنية الأساسية لمساحة 155 فدانا بالمستقبل بالإسماعيلية، وجارٍ تنفيذ مشروع معالجة مخاطر انهيار حواف هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، للمحافظة على الشواطئ القائمة وأرواح مرتاديها والمنشآت المقامة على هذه الهضبة بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة البحرية الملاصقة للهضبة، وتشمل الأعمال التى يتم تنفيذها حماية تقنية لحواف الهضبة وتعديل ورفع كفاءة أجزاء من شبكات المياه والصرف الصحى، وجارٍ تنفيذ محطة لمعالجة الصرف بطاقة 5000م3/يوم شاملة محطة الرفع وأعمال تأهيل التشطيبات.

تطوير 130 قرية

ولفت إلى أن مشروعات مبانى الخدمات التي تم وجارٍ تنفيذها تتنوع بين: «مدارس – مجازر – دور مناسبات – مبانى طلبة – دور عبادة – شبكة صرف الأمطار - محطة معالجة - ملاعب – أكمنة أمنية – نوادى هجن – مبانى طلبة – وحدات شئون اجتماعية – استراحات – مستودعات إدارية - مبانى إدارية»، بعضها بتمويل من خطة الجهاز والبعض الآخر بتمويل من محافظتى شمال وجنوب سيناء، بجانب رفع كفاءة قرية الأمل بالقنطرة شرق، التي تضم 530 منزلا وتنفيذ 10 مبان خدمية بها، ومباني الخدمات القائمة بالمرحلة العاجلة بوادى التكنولوجيا بمحافظة الإسماعيلية، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروعات أخرى، وهى تطوير القرى الأكثر احتياجا بمحافظات سيناء والقناة بمعدل 5 قرى بكل محافظة ضمن مشروع تطوير 130 قرية، بالإضافة إلى رفع كفاءة مجزرين بمدينتى رأس سدر وأبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، ومجزر التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، ومن المتوقع تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، التي تشمل «إحياء القرية التراثية بالجبيل – دور مناسبات بشمال وجنوب سيناء – مضمار هجن بشمال سيناء».

42 مشروعًا في مجال الكهرباء

ونوه رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بأن مشروعات توصيل التيار الكهربائى وإنارة القرى والتجمعات البدوية والطرق بسيناء تمثل أهم متطلبات الحياة المدنية الحديثة وبناءً على التنسيقات التي تمت مع محافظتى شمال وجنوب سيناء، بلغت مشروعات الكهرباء 42 مشروعًا، وتشمل توصيل التيار الكهربائى لقرى وتجمعات بمراكز بئر العبد ونخل والحسنة والعريش بشمال سيناء وقرى وتجمعات بمراكز شرم الشيخ والطور ورأس سدر وأبو زنيمة وأبورديس وأعمال إنارة الطرق، ومتوقع تنفيذ عدد من مشروعات الإنارة وتدعيم التيار الكهربائي الأخرى بشمال وجنوب سيناء .