وزير الإسكان: 3.3 مليار جنيه استثمارات بمدينة أسوان الجديدة في 7 سنوات

تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المشروعات السكنية والخدمية الجاري تنفيذها بمدينة أسوان الجديدة، وذلك عقب تفقدهما لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمركز كوم أمبو.

استثمارات مدينة أسوان بلغت 3.3 مليار جنيه

وأضاف وزير الإسكان، أن إجمالي استثمارات المدينة خلال الـ7 سنوات الماضية بداية من 2014 وحتى نهاية يونيو الماضي، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بلغت حوالي 3.3 مليار جنيه.

وتفقد وزير الإسكان ومحافظ أسوان، مشروعات الشريط النهري السياحي بمدينة أسوان الجديدة، حيث أثنى الوزير على مستوى تنفيذ الأعمال.

وشدد «الجزار»، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، والتنفيذ على أعلى مستوى، لهذا المشروع الهام الذي سيكون علامة مميزة على شاطئ نهر النيل في محافظة أسوان.

الشريط النهري والممشى النيلي

وأوضح «الجزار»، إلى أن المساحة الإجمالية لمشروع الشريط النهري السياحي، 1050 فدانًا، والمرحلة الأولى منه بمساحة 181 فدانًا، وتتكون من منطقتين للفيلات بهما 150 فيلا، والممشى السياحي بطول 1500 متر، وبه مسار للدراجات، ومحال تجارية تصلح لجميع الأنشطة المطلوبة لخدمة المشروع.

وأضاف «الجزار»، أن الممشى النيلي يبلغ طوله 6 كيلو متر، وهو واجهة مباشرة على كورنيش النيل بإطلالة بانورامية، ليكون متنزهًا ومتنفسًا لخدمة جميع أهالي أسوان، ويضم «بازارات سياحية، محال تجارية، كافيهات، نفق مشاة، مراسي سياحية، مناطق ألعاب أطفال، مسارات حركة للمشاة، برجولات خشبية، مقاعد للمواطنين، أماكن انتظار السيارات».

مسرح مكشوف

وأشار «الجزار»، إلى أن المسرح المكشوف تبلغ مساحته 5.5 فدان يسع 3000 متفرج بإطلاله بانورامية على نهر النيل وملحق به ساحة انتظار سيارات تسع 300 سيارة، وكباري مشاة، تم تنفيذها للاتصال بين الممشى النيلي ومنطقة الفيلات.