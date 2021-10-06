بث مباشر.. الرئيس يشهد الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، والتي تبث على الهواء مباشرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تقام بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس‎.

وتقدم «الوطن» بثا مباشرا لقرائها لمتابعة فعاليات الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.

وتحيي القطاعات الثقافية في مصر ذكرى انتصارات أكتوبر بطرق شتى، ومنها مكتبة الإسكندرية التي تطلق اليوم مسابقة من متحف السادات، والذي يعد الأول من نوعه عن الرئيس الراحل في مدينة الإسكندرية، وهو يأتي في إطار توثيق المكتبة لتاريخ مصر الحديث والمعاصر؛ حيث تم تخصيص جناح كامل له بجوار القبة السماوية يقع على مساحة 260 مترًا.

ساحة بانوراما حرب أكتوبر مفتوحة أمام الجماهير

وتكون ساحة بانوراما حرب أكتوبر مفتوحة أمام الجماهير، وتقدم البانوراما حفلات صباحية تتوزع على 3 حفلات، مواعيدها كالتالي:

الحفلات الصباحية:

- الحفلة الأولى: تبدأ الحفلة الأولى من الساعة 9.30 صباحا.

- الحفلة الثانية: تبدأ الحفلة الثانية الساعة 11 صباحا.

- الحفلة الثالثة: تبدأ الحفلة الثالثة الساعة 12.30 صباحا.

الحفلات المسائية

- الحفلة الأولى: تبدأ الحفلة الأولى الساعة 6 مساء.

- الحفلة الثانية: تبدأ الحفلة الثانية الساعة 7.30 مساء.

وتنظم بانوراما حرب أكتوبر حفلات خاصة للوفود السياحية بعدة لغات مختلفة وهي «اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الإيطالية، اللغة الفرنسية، اللغة اليابانية، اللغة الصينية، اللغة العبرية، اللغة الأوربية» وتتراوح أسعار التذاكر بين 100 و 200 جنيه.