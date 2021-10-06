علي الحجار يحتفل بذكرى نصر أكتوبر اليوم بحفل غنائي

يستعد اليوم الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي كبير على خشبة مسرح الزمالك في تمام الساعة الثامنة مساءً وسط حضور جماهيري كبير من محبي الحجار.

على الحجار يحيي حفل غنائي بالزمالك

وتأتى حفل الفنان على الحجار على هامش الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وخلال الحفل سيقدم عدد كبير من الأغاني الوطنية الخاصة به، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الوطنية الشهيرة لعدد من الفنانين، كما أنه سيقدم عدد من أغانيه الرومانسية والدرامية.

يذكر أن الفنان على الحجار كان قد أحيا حفل غنائي مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان القلعة في دورته الـ29 وخلال الحفل كان هناك حضور جماهيري كبير، وقدم خلال الحفل عدد كبير من الأغاني منها «المال والبنون، وياطالع الشجرة، ومسألة مبدأ، ومن غير ما تتكلمي، ولو تعرفي، وعارفة، وكناريا، وانكسر».

أما عن أخر الأغاني التي كان قد طرحها الفنان على الحجار فكان دعاء اشتقنالك والذي طرحه في شهر رمضان الماضي 2021 على طريقة الديو مع الفنان صلاح عبد الله.

«اشتقنالك» هو من كلمات صلاح عبد الله وألحان أحمد الحجار وتوزيع محمد حمدي رؤوف.

كلمات اشتقنالك

وتقول كلمات الدعاء...

حاللوا ياحاللوا

رمضان كريم ياحاللوا

حل الكيس وادينا بقشيش لنروح مانجيش ياحاللوا

اشتقنالك اشتقنالك

اشتقنا لحسنك وجمالك

يا أجمل شهر فى السنة

إشتقنالك ياشهر البركة والهنا

إشتقنالك

وأول ما يهل هلالك هنكون جاهزين

في استقبال زي العادة بإذن الله

زي العادة بإذن الله

يا رمضان يا حبيب الله

يا رمضان يا حبيب الله

حاللوا ياحاللوا

رمضان كريم ياحاللوا

حل الكيس وادينا بقشيش لنروح مانجيش ياحاللوا

وبإذن الله زي العادة

وربنا مايقطع لنا عادة