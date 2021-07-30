وزيرة الثقافة تتابع حفل على الحجار بالأوبرا: قيمة فنية ورمز للأصالة

في ختام جولة الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بمسرحي الجمهورية والقومى، حرصت على متابعة حفل النجم على الحجار الذى أقيم على مسرح النافورة بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

وأكدت «عبدالدايم»، أن القاهرة ستبقى عامرة بالإبداع الذى يعد أحد مفردات تطوير وتنمية الوطن، مؤكدة أن أضواء المسارح فى مختلف ربوع مصر، تؤكد تواصل رسالة التنوير، مشيرة إلى أن الفنون الجادة والثقافة تمثل وجدان وضمير المجتمع، وأوضحت أن الأنشطة الإبداعية بمختلف صورها تعمل على بناء الإنسان من خلال القوى الناعمة.

وخلال الحفل اطمأنت وزيرة الثقافة على صحة النجم على الحجار الذى استعاد لياقته الفنية، وقالت إنه تميز بمشوار فنى براق قدم خلاله مجموعة من الأعمال التى ضمت الكثير من القيم النبيلة والمعانى السامية، مضيفة أنه قيمة فنية ثمينة ورمزاً للأصالة.

وكان على الحجار قد استعرض رحلته الفنية التى تجاوزت 40 عاما من خلال أعماله التى قدمها خلال الحفل، كان منها «في قلب الليل - عارفة - عنوان بيتنا -كل الجروح - الليل وآخره - زي الهوى - إنكسر - كناريا - اما أنت ناوي ع السفر - روحي فيكي - تجيش نعيش - تحت نفس الشمس - وأسيبك ليه - أعذريني - ولا تحلى الأيام - تساليني - ما فيناش م الخوف - السيرة الهلالية - وتعالى يا هوى - على قد ما حبينا» وغيرها.