جهود «الرقابة الصحية» في 3 سنوات.. أبرزها دعم 200 منشأة

التقى الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مع وفد وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا»؛ لبحث أوجه الشراكة والتعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتحقيق جودة الخدمات الصحية المقدمة بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وذلك بمقر الهيئة بمدينة نصر.

جهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في 3 سنوات

استعرض اللقاء جهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، خلال 3 سنوات فيما يتعلق بضمان جودة الخدمات الصحية التي يقدمها مشروع التأمين الصحي الشامل والموقف الحالي للمنشآت المسجلة والمعتمدة بالمنظومة، وأوجه التنسيق مع مختلف أطراف المنظومة الصحية، كما استعرض اللقاء نتائج زيارة وفد «الجايكا» لمحافظة بورسعيد والاستفادة من التجربة اليابانية في مجال الرعاية الصحية.

98 برنامج دعم عن بعد لأكثر من 200 منشأة

أوضح «إسماعيل» أن الهيئة لم تكتف بإصدار معايير اعتماد GAHAR للمنشآت الصحية باختلاف أنواعها من «مسشفيات – وحدات ومراكز رعاية أولية – معامل تحاليل طبية – مراكز الأشعة – الصيدليات- مراكز العلاج الطبيعي»، بل حرصت على مساعدة المؤسسات الصحية على تطبيقها ونشر ثقافة الجودة من خلال أكثر من وسيلة منها: برامج التهيئة والتعريف بالمعايير، وفريق «رفع القدرة المؤسسية على التقييم الذاتي» الذي قام حتى الآن بـ 318 زيارة ميدانية و98 برنامج دعم عن بعد لأكثر من 200 منشأة، مؤكدا أن عملية تقييم المؤسسة الصحية لا تقف عند حصولها على التسجيل أو الاعتماد لضمان استدامة أمن وسلامة الخدمة المقدمة للمواطن ولفريق العمل بالمؤسسة وهو ما ينعكس تدريجيا على أداء المنظومة الصحية بمحافظات المرحلة الأولى للمشروع خاصة محافظة بورسعيد.

التجربة اليابانية في مجال جودة الرعاية الصحية

وأشاد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بالتجربة اليابانية في مجال جودة الرعاية الصحية، خاصة ما يتعلق بالجودة الإكلينيكية وتطبيق الأدلة الإكلينيكية والرقابة عليها، بما تشمله من عمليات تدقيقية، مؤكدا أهمية الاستفادة من تجارب الخبرات الدولية في التغطية الصحية الشاملة.

من جانبه، أشاد توب ماكوتو، مستشار أول التمويل الصحي بوكالة «جايكا»، والوفد المرافق له بجهود الدولة المصرية لتطوير النظام الصحي وتوفير الرعاية الطبية الشاملة للمواطنين بشكل آمن وفعال، معربين عن تقديرهم للخطوات السريعة التي تمت في مشروع التأمين الصحي الشامل وعمليات التحول الرقمي للخدمات والتعاملات الإلكترونية؛ لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية.

وأكد وفد «جايكا»، الدعم المستمر لمشروع التأمين الشامل، الذي يعد تجربة رائدة في القطاع الصحي المصري، باعتبارهم شركاء للتنمية.