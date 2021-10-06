السيسي: اللواء سمير فرج «كان قائد كتيبتي وخدمت معاه»

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للواء سمير فرج، أحد أبطال حرب أكتوبر، ومدير الشؤون المعنوية للقوات المسلحة الأسبق، خلال مشاركته في منتدى ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة، التي أُقيمت في مركز المنارة للمؤتمرات.

الرئيس السيسي: اللواء سمير فرج قائد كتيبتي

وأضاف الرئيس السيسي: خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمت للاحتفاء بذكرى نصر أكتوبر العظيم، والتي حملت اسم «العبور إلى المستقبل»: «هوجه التحية لقائد أنا خدمت معاه، قائد كتير من المصريين ميعرفوهوش، وكتير من الجيش ميعرفش، ده اللواء سمير فرج كان قائد كتيبتي»، متابعا: «اسمحلي يا فندم اتكلم، عمره ما ذكر ده في أي لقاء تلفزيوني، وده أمر أنا مقدره».

العبور إلى المستقبل

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتدى احتفالي ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، والتي تبث على الهواء مباشرة وتحمل اسم «العبور إلى المستقبل»، ويديره الإعلاميان ريهام الديب ومحمد ترك.

منتدى الندوة التثقيفية

ويشارك في المنتدى اللواء الدكتور سمير فرج، أحد أبطال حرب أكتوبر ومدير الشؤون المعنوية للقوات المسلحة الأسبق، والأستاذ الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي وعضو هيئة الدفاع عن طابا، الشيخ سليمان عيد أبوسمري، أحد أعضاء مجاهدي شمال سيناء، المستشار محمد جمال الغيطاني، المستشار بوزارة الخارجية، والطالبة ياسمين سليم سلمان، إحدى فتيات قرية الروضة بشمال سيناء، والشاعر عبدالله حسن، والشاعرة الفلسطينية، ميس عبدالهادي.