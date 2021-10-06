عاجل.. السيسي يشهد منتدى احتفالا بذكرى نصر أكتوبر بمشاركة فرج ومفيد شهاب

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منتدى ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، والتي تبث على الهواء مباشرة وتحمل اسم «العبور إلى المستقبل».

ويشارك بالمنتدى اللواء الدكتور سمير فرج، أحد أبطال حرب أكتوبر ومدير الشؤن المعنوية للقوات المسلحة الأسبق، والأستاذ الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي وعضو هيئة الدفاع عن طابا، الشيخ سليمان عيد أبو سمري أحد أعضاء مجاهدي شمال سيناء، المستشار محمد جمال الغيطاني المستشار بوزارة الخارجية، والطالبة ياسمين سليم سلمان إحدى فتيات قرية الروضة بشمال سيناء والشاعر عبدالله حسن، والشاعرة الفلسطينية ميس عبدالهادي

ويدير المنتدى الإعلاميان ريهام الديب ومحمد ترك.