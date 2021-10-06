السيسي: «تعلمت من اللواء سمير فرج إن مفيش مشكلة ملهاش حل»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر للواء سمير فرج، أحد أبطال حرب أكتوبر ومدير الشؤون المعنوية للقوات المسلحة الأسبق، «اتعملت منه لما كان قائدي حل المشاكل، وفي كل وحدة كان بيبقى فيه مشاكل، وهو أخدني ظابط استطلاع بعد ما وصل الكتيبة بأسبوع أو 10 أيام، فوجئت بكل المشاكل الموجودة في الكتيبة والكتائب الأخرى، هو ليه طريقة في إيجاد حلول لها، فاتعلمت إنه مفيش مشكلة ملهاش حل.. بهدوء ويسر وفكر، واتعلمت منه ده».

وأضاف الرئيس السيسي خلال حديثه ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، والتي تبث على الهواء مباشرة وتحمل اسم «العبور إلى المستقبل»، «كان ليه حظ إني خدمت مع سيادته، وهو رئيس أركان الفرقة 33 وقائد الفرقة 33 فأنا بوجهلك كل التحية والتقدير والاحترام يا فندم، ومجتش فرصة ومناسبة زي دي أقول ده».