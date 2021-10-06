تفاصيل ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» في المغرب

أعلنت الأجهزة الأمنية المغربية أنّها تمكنت، صباح اليوم الأربعاء، من إجهاض مخطط إرهابي وشيك بعد ضبط خلية متطرفة بمدينة طنجة، وذكرت السلطات الأمنية أنّ الخلية مكونة من خمسة أشخاص كانوا قد أعلنوا الولاء لتنظيم «داعش» الإرهابي.

القبض على الأمير المزعوم لخلية داعش في المغرب

ووفقاً لبيان صادر عن سلطات الأمن المغربية، فإن العملية التي قامت بها القوات الخاصة أسفرت عن القبض على الأمير المزعوم لهذه الخلية الإرهابية، كما نجحت السلطات في ضبط أربعة أعضاء آخرين متشبعين بالفكر التكفيري ويحملون مشروعًا إرهابيًا له امتدادات خارج المغرب.

مضبوطات وأعلام بحوزة الخلية الإرهابية

وكان البيان قد أفاد أنه تم العثور على «علم» كبير يحمل شعار تنظيم داعش، وملابس شبه عسكرية، وأسلحة بيضاء من أحجام مختلفة من بينها قاطعات حادة وسيف من الحجم الكبير، ومعدات معلوماتية، فضلا عن مطبوعات وصور لعدنان «أبو الوليد الصحراوي» القيادي السابق في تنظيم داعش بمنطقة الساحل والصحراء.

وأوضح البيان أنّ أعضاء هذه الخلية الإرهابية قاموا بحملة للاستقطاب والتجنيد لتعزيز صفوفهم، كما اقتنوا العديد من المستلزمات والمستحضرات التي تدخل في صناعة العبوات المتفجرة التقليدية، بعد عملية لجمع المال اللازم، وذلك تحضيرا للقيام بعمليات للتفجير عن بعد كانت قد حددت كأهداف لها مقرات وشخصيات أمنية، وكذا محلات تجارية تستقبل مواطنين مغاربة وأجانب.

وأشار البيان إلى أنّ «أمير» هذه الخلية الإرهابية كان قد أجرى عدة اتصالات مع قياديين بارزين في تنظيم «داعش» بمنطقة الساحل وجنوب الصحراء، من أجل توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريعه الإرهابية، بالإضافة إلى ضمان الإمدادات المحتملة بالسلاح وغيره من المعدات اللوجيستيكية الضرورية للعمليات الإرهابية.

وقامت قوات الأمن بوضع أعضاء الخلية الإرهابية تحت الحراسة لاستكمال التحقيقات والتحريات تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة وحجم الارتباطات الداخلية والدولية لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.